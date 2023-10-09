Голова правління «Нафтогазу» Чернишов пообіцяв, що Україна пройде зиму за рахунок власного газу — Finance.ua

Голова правління «Нафтогазу» Чернишов пообіцяв, що Україна пройде зиму за рахунок власного газу Сьогодні 19:43 — Енергетика

Голова правління «Нафтогазу» Чернишов пообіцяв, що Україна пройде зиму за рахунок власного газу

Олексій Чернишов, голова правління НАК «Нафтогаз України», зазначив, що на сьогодні Нафтогаз накопичив більший обсяг природного газу у підземних сховищах, ніж було заплановано урядом України.

Про це він розповів в ефірі «Еспресо».

«Маю всіх заспокоїти, «Нафтогаз2 вже накопичив достатній об'єм природного газу. На сьогодні газу у наших підземних сховищах 15,7 млрд кубометрів. Цього абсолютно достатньо для того, щоб пройти зиму. До того ж ця цифра більше об'єму, який був запланований урядом України, а саме 14,7 млрд кубометрів. Україна продовжує збільшувати власний видобуток. Цю зиму ми пройдемо за рахунок українського газу «, — наголосив голова правління НАК «Нафтогаз України».

Читайте також Чи готова Україна до зими та блекаутів — відповідь від Офісу президента

Олексій Чернишов зауважив, що ціна на газ змінюватися не буде протягом цієї зими, ніяких підвищень не планується.

Нагадаємо, раніше генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомляв , що в новому опалювальному сезоні українцям варто сподіватися на відсутність морозів, адже саме погода впливатиме на те, чи буде світло у помешканнях громадян.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.