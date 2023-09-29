Чи готова Україна до зими та блекаутів — відповідь від Офісу президента — Finance.ua
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Чи готова Україна до зими та блекаутів — відповідь від Офісу президента

Енергетика
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Чи готова Україна до зими та блекаутів — відповідь від Офісу президента
Чи готова Україна до зими та блекаутів — відповідь від Офісу президента
російська федерація завжди має інструмент для масштабних геноцидних ударів по цивільному населенню та критичній інфраструктурі України. До всього на 100% підготуватися не можна.
«Так, ми сьогодні інакше все це сприймаємо. Не готовий сказати, що ми там тотально, стовідсотково, ідеально до всього підготувалися. Ви ж розумієте, це війна», — зазначив радник керівника офісу Президента Михайло Подоляк, коментуючи підготовку України до зими.
Він вказав, що Україна має великий досвід минулого сезону, а також були проведені заходи для захисту інфраструктури. За його словами, досвід диспетчеризації дозволяє запобігти розриву магістральної енергомережі і уникнути локальних або глобальних блекаутів.
Крім того, Подоляк запевнив, що Україна готова в значній мірі до того, що Росія буде бити по об'єктах генерації, магістральній мережі і трансформаторам, які є дефіцитним товаром, тому що продукцію виготовляють під замовлення.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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