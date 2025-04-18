Найбільший НПЗ Туреччини відновлює закупівлі російської нафти — Reuters Сьогодні 09:45 — Енергетика

Найбільший НПЗ Туреччини відновлює закупівлі російської нафти — Reuters

Турецький нафтопереробник Tupras відновив закупівлю російської нафти Urals у квітні, після того як зупинив закупівлю нафти рф на початку року через санкції США.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела в торгових колах. Як йдеться в матеріалі, Tupras придбав три партії нафти Urals обсягом по 100 000 тонн із відвантаженням із балтійських портів у рф у квітні, повідомили трейдери.

Пресслужба Tupras поки не коментувала відновлення постачань.

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Tupras припинив закуповувати російську нафту на початку 2025 року на тлі американських санкцій щодо російського енергетичного сектору. За словами співрозмовників Reuters, компанія відновила постачання Urals після того, як ціни на цю марку нафти впали нижче за стелю цін у розмірі $60 за барель.

За даними аналітичної компанії Kpler, у 2024 році Tupras імпортувала 225 000 барелів російської нафти на добу. Припинення закупівель компанія підтвердила 19 лютого. 8 квітня вартість нафти Urals опустилася нижче за $60 за барель, 10 квітня — нижче за $50 за барель.

росія стала найбільшим постачальником нафти до Туреччини після вторгнення в Україну у 2022 році, на її частку припадає 65% імпорту сирої нафти та нафтопродуктів.

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За перші 11 місяців 2024 року Туреччина імпортувала з росії близько 29,1 млн тонн нафтопродуктів.

10 січня 2025 року США ввели санкції проти найбільших нафтових російських компаній. Таким рішенням США заборонили своїм компаніям надавати нафтосервісні послуги в росії. Рішення набуло чинності 27 лютого.

Також США ввели санкції проти керівництва російського Росатома.

США очікували, що росія втрачатиме мільярди доларів на місяць через нові санкції.

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