Голова Пентагону назвав суму, витрачену росією на війну — Finance.ua

Голова Пентагону назвав суму, витрачену росією на війну Вчора 12:39

Голова Пентагону назвав суму, витрачену росією на війну

Військові витрати кремля на війну з Україною вже перевищили 200 мільярдів доларів.

Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін під час виступу на Національному безпековому Форумі Рональда Рейгана у Каліфорнії, повідомляє Міністерство оборони США.

Остін назвав ці цифри «приголомшливою ціною», яку росія платить за свою агресію.

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Глава Пентагону наголосив на важливості протидії кремлю та підтримці України. Він відзначив успіхи міжнародної контактної групи Рамштайн, яка забезпечила Україну понад 57 мільярдами доларів прямої безпекової допомоги.

Також він відзначив, що США та їхні союзники уникнули ядерного протистояння з росією, зміцнили східний фланг НАТО, а країни-члени Альянсу збільшили щорічні оборонні витрати на майже 80 мільярдів доларів.

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