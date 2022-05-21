Голова НБУ назвав умови для повернення до вільного курсу — Finance.ua
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Голова НБУ назвав умови для повернення до вільного курсу

Вчора 09:00Казна та Політика
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Національний банк України планує повернутися до вільного обмінного курсу долара, після того, як будуть виконуватися три економічні передумови, зокрема — стабілізація експорту.
Про це у коментарі ЕП повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко.
Він нагадав, що повернення до ринкового курсоутворення закріплено рішенням НБУ в основних засадах політики на час воєнного стану.
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Водночас таке повернення можливе лише за настання низки передумов: відновлення стійкої пропозиції іноземної валюти на ринку, зниження схильності до конвертації заощаджень у іноземну валюту та послаблення мотивів для виведення капіталу.
В НБУ розуміють недоліки фіксації курсу долара, тому наголошують, що повернуться до ринкового курсу. За словами Шевченка наразі політика фіксованого валютного курсу має більше переваг, аніж недоліків, тому Нацбанк буде й надалі тримати офіційний курс долара на рівні 29,25 грн.
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«Наразі, в умовах воєнних дій та високого рівня невизначеності, саме фіксація обмінного курсу дає змогу стримати інфляційні процеси (через здешевлення критичного імпорту), тримати під контролем очікування, а також захистити заощадження і доходи громадян та бізнесу від стрімкого знецінення», — пояснює очільник НБУ.

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За словами Шевченка, головними умовами для переходу від фіксованого курсу долара є:
  • стабілізація експортних надходжень;
  • зниження невизначеності, пов’язаної з військовими діями;
  • більш активна робота фінансового ринку, аби НБУ знову міг впливати на інфляцію через ключову ставку.
Разом з цим, у Нацбанку не пояснили, коли саме можуть настати ці умови: «Перехід до плаваючого курсу визначатиметься появою відповідних передумов, а не прив’язаний до якоїсь конкретної дати».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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