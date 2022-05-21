Голова НБУ назвав умови для повернення до вільного курсу — Finance.ua

Водночас таке повернення можливе лише за настання низки передумов: відновлення стійкої пропозиції іноземної валюти на ринку, зниження схильності до конвертації заощаджень у іноземну валюту та послаблення мотивів для виведення капіталу.
В НБУ розуміють недоліки фіксації курсу долара, тому наголошують, що повернуться до ринкового курсу. За словами Шевченка наразі політика фіксованого валютного курсу має більше переваг, аніж недоліків, тому Нацбанк буде й надалі тримати офіційний курс долара на рівні 29,25 грн.
«Наразі, в умовах воєнних дій та високого рівня невизначеності, саме фіксація обмінного курсу дає змогу стримати інфляційні процеси (через здешевлення критичного імпорту), тримати під контролем очікування, а також захистити заощадження і доходи громадян та бізнесу від стрімкого знецінення», — пояснює очільник НБУ.