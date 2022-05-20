НБУ оновив правила надання даних про власників банків — Finance.ua

НБУ оновив правила надання даних про власників банків

Вчора 09:43 — Казна та Політика

НБУ оновив правила надання даних про власників банків

Національний банк України (НБУ) для створення передумов для впровадження безпаперових технологій у фінансовому секторі та повноцінного переходу на електронний документообіг оновив Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку.

Як повідомляє прес-служба регулятора, керівництву банків, а також власникам суттєвої участі та головним учасникам у структурі власності фінустанов дозволено подавати до НБУ документи як у паперовій, так і в електронній формі.

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За інформацією НБУ, це стосується документів про структуру власності банку, договору купівлі-продажу або іншої угоди, внаслідок виконання якої відбулися зміни у складі власників суттєвої участі чи десяти найбільших остаточних ключових учасників банку.

Таким чином, тепер при поданні до Національного банку України відповідних документів в електронній формі надання їх у паперовій формі не буде потрібно. Постанова набирає чинності з 19 травня 2022 року.

Раніше Національний банк України у зв’язку з військовим становищем дозволив кредитним спілкам визначати рівень прострочення договорів кредиту відповідно до нових умов договору кредиту, пов’язаних із реструктуризацією зобов’язань за таким договором.

НБУ також продовжив кредитним спілкам максимально можливий термін дії плану відновлення фінансової стабільності, що становить 18 місяців. Крім цього, Нацбанк зняв обмеження на пролонгацію кредитних договорів, укладених із пов’язаними особами кредитної спілки.

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