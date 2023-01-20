Голова МЕА спрогнозував, що чекає на енергетичні ринки у 2023 році — Finance.ua

Голова МЕА спрогнозував, що чекає на енергетичні ринки у 2023 році Сьогодні 16:10 — Енергетика

Голова МЕА спрогнозував, що чекає на енергетичні ринки у 2023 році

Голова Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що енергетичні ринки можуть стати «більш жорсткими» в 2023 році. Однак він сподівається, що ціни не будуть зростати далі, щоб послабити тиск на країни, що розвиваються які імпортують енергоносії.

«Я б не був надто розслабленим щодо ринків, і 2023 рік цілком може стати періодом, коли ми побачимо більш жорсткі ринки, ніж деякі колеги можуть подумати», — сказав Біроль в інтерв’ю Reuters.

Два виробники ОПЕК+ з країн Перської затоки, міністр енергетики ОАЕ Сухайль аль-Мазруей і глава Saudi Aramco Амін Нассер, заявили на цьому тижні, що вважають нафтові ринки збалансованими.

Біроль сказав агентству Reuters в кулуарах щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі, що хоча зараз на ринку немає дефіциту нафти, є невизначеності, яких слід остерігатися, а саме: попит з боку Китаю і пропозиція з боку росії.

«Якщо китайська економіка відновиться цього року, чого очікують багато фінансових установ, то ми можемо побачити, що попит буде дуже сильним і чинитиме тиск на ринки», — пояснив він.

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Щодо росії Біроль сказав, що існує багато питань щодо здатності рф експортувати свої енергоресурси на тлі західних санкцій, а також у довгостроковій перспективі через власні проблеми.

За його словами, всі міжнародні компанії, які допомагали російським нафтовим родовищам стати продуктивними, пішли з рф.

«Якщо дивитися на більш віддалену перспективу, я вважаю, що російська нафтова промисловість зіштовхнеться з величезними проблемами», — заявив Біроль.

На початку вторгнення в Україну МЕА значно переоцінило вплив західних санкцій на обсяги експорту російської нафти, заявивши, що нафтові ринки можуть втратити до трьох мільйонів барелів на день.

Біроль сказав, що російський експорт нафти виглядає більш «стійким», ніж прогнозувалося на початку минулого року, але прогнози МЕА були правильними з точки зору «напрямку руху».

«Російський експорт нафти знижується зараз, як ми і прогнозували, і буде знижуватися далі в першому кварталі цього року і далі», — заявив він, додавши, що російську нафту і нафтопродукти продовжать купувати в Азії, зокрема, в Індії та Китаї.

Щодо обмеження цін на російські нафтопродукти, Біроль висловив занепокоєння з приводу поставок дизельного палива.

«Це виглядає дещо складніше, і я сподіваюся, що це не призведе до проблем і напруженості на товарних ринках, особливо для дизельного палива», — зазначив він.

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