Голова комітету Ради Гетманцев оцінює резерв бюджетних надходжень з митниці у 10-12 млрд грн на місяць — Finance.ua

Голова комітету Ради Гетманцев оцінює резерв бюджетних надходжень з митниці у 10-12 млрд грн на місяць Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Резерви надходжень податків та зборів до державного бюджету ще зберігаються з акцизного податку та митниці, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Є ще резерви. Ми бачимо їх з акцизного податку... І величезний резерв є на митниці — я вважаю, це 10-12 млрд грн на місяць, чи більше», — сказав він в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, про акцизні резерви свідчить припинення діяльності великої підпільної тютюнової фабрики у Жовтих Водах.

Він додав, що є також резерв паливного акцизу. «В Україні діє велика мережа автозаправних станцій, яка має значно менше податкове навантаження, ніж інші. Працюємо поки що переконанням, пояснюємо, що війна не час для мародерства. І там досить великий тіньовий ринок. Ми працюємо над тим, щоб тінь знищити повністю», — наголосив Гетманцев.

Щодо митниці він зазначив, що ще три місяці тому комітет рекомендував уряду зробити кадрові висновки і чітко визначив, що митниця потребує системних змін, оскільки результати керівництва митниці незадовільні.

«Я як представник парламенту скажу вам чесно, що не знаю, що ще потрібно зробити від парламенту, щоб там відбулися ці системні зміни», — наголосив голова комітету.

На його думку, для покращення роботи митниці потрібна побудова жорсткої вертикалі влади, ротація керівного складу апарату Держмитслужби, чітке розмежування повноважень та функцій на різних рівнях, збільшення штатної чисельності підрозділів, що здійснюють боротьбу з митними правопорушеннями, а також управління та аналізу ризиків за рахунок неефективних підрозділів.

«Але найголовніше — це керівник, який вміє сказати «ні!». Ні — всім і будь-якому контрабандисту, які сьогодні панують на митниці, ні — окремим правоохоронцям, які лобіюють контрабанду замість того, щоб припиняти її, ні — окремим депутатам, які намагаються просунути «солодкі «шкурнячки», — наголосив Гетманцев.

Він додав, що необхідно також запровадити криміналізацію контрабанди підакцизних товарів, запровадити повну заборону представникам правоохоронних органів перетинати «навіть межу пункту пропуску, окрім як на підставі рішення суду».

Довідка Finance.ua:

Як повідомляв раніше заступник голови цього парламентського комітету Ярослав Железняк, адміністровані Держмитслужбою надходження у жовтні становили 32,4 млрд грн порівняно з 30,1 млрд грн у вересні.

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