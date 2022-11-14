Як розподіляється український бюджет-2022 в умовах війни (інфографіка) — Finance.ua
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Як розподіляється український бюджет-2022 в умовах війни (інфографіка)

Казна та Політика
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Як розподіляється український бюджет-2022 в умовах війни (інфографіка)
Як розподіляється український бюджет-2022 в умовах війни (інфографіка)
За 9 місяців 2022 року витрати бюджету перевищили торішні показники за більшістю статей — окрім освіти, економічної діяльності та обслуговування зовнішнього боргу. Опендатабот проаналізував, як розподіляються видатки бюджету у поточному році та що змінилося у порівнянні з періодом до великого вторгнення.

Куди витрачали гроші з держбюджету

Витрати бюджету України склали 1944,4 млрд грн за 9 місяців поточного року. Це на 65% більше, ніж за відповідний період минулого року. Для порівняння, у бюджеті на цей рік, який ухвалили у грудні 2021-го, видатки становили 1,5 трлн грн.
Якщо у 2021 році найбільша доля витрат — 22% — припадала на соціальний захист, то наразі очікувано найбільше «з’їдає» оборона — 36% від загального обсягу витрат.
Як розподіляється український бюджет-2022 в умовах війни (інфографіка)
У порівнянні з відповідним періодом торік оборонна стаття витрат зросла майже у 9 разів: з 79,8 млрд грн торік до 700,6 млрд грн у поточному році. Лише за місяць — у вересні до серпня — видатки на оборону зросли майже вдвічі.
Як розподіляється український бюджет-2022 в умовах війни (інфографіка)
Зросли й витрати на громадський порядок, безпеку та судову владу — 281 млрд грн. Це у 2,5 рази більше, аніж торік — 115,5 млрд грн.
Майже на третину — до 331,3 млрд грн — збільшилися витрати на соціальний захист та соціальне забезпечення. Це близько 17% від усіх бюджетних коштів.
Невеликий приріст припав на охорону здоров’я — +13%.
Під чи не найбільше скорочення підпали видатки на економічну діяльність: з 147,2 млрд грн до 69,5 млрд грн. Також на 7% зменшилось фінансування освіти: з 214,2 млрд грн до 199,9 млрд грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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