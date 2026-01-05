Голова Hyundai попереджає про кризовий рік для автопрому та закликає до ШІ-трансформації Сьогодні 23:31 — Технології&Авто

Виконавчий директор Hyundai Motor Co. Чун Ейсун спрогнозував надзвичайно складний період для світової автомобільної промисловості. Серед головних загроз він назвав торговельну напруженість, геополітичні конфлікти та посилення конкуренції.

Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія вже відчула значні фінансові втрати через торговельну політику адміністрації Дональда Трампа. Запровадження 15% мита на автомобілі корейського виробництва коштувало Hyundai близько 1,2 мільярда доларів лише за третій квартал минулого року.

Додатковим викликом став імміграційний рейд на завод у США, що затримає будівництво нового підприємства щонайменше на кілька місяців.

«Це буде рік, коли кризові фактори, про які ми давно хвилювалися, стануть реальністю», — сказав Чун.

Чун визнав, що компанія наразі відстає від світових лідерів у розробці штучного інтелекту, і закликав до масштабних інвестицій та партнерств.

«Якщо холодно подивитися на реальність, провідні світові компанії вже забезпечили собі домінуюче становище в цій галузі завдяки інвестиціям на суму сотні трильйонів вон, але можливостей, які ми маємо зараз, ще недостатньо», — підкреслив він.

Попри це, голова Hyundai бачить перевагу компанії у поєднанні ШІ з фізичними об’єктами: «Оскільки фокус зміщується в бік фізичного штучного інтелекту, наші рухомі об’єкти, такі як автомобілі та роботи, а також дані наших виробничих процесів ставатимуть дедалі ціннішими й рідкіснішими. Це потужна зброя, унікальна для нас, яку великі технологічні компанії не можуть легко імітувати».

Протягом наступних п’яти років Hyundai планує інвестувати 125 трильйонів вон у нові технології, включаючи робототехніку та автономне водіння. Зокрема, спільне підприємство Motional готується до комерційного запуску безпілотних таксі Ioniq 5 у Лас-Вегасі вже до кінця 2026 року.

