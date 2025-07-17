Hyundai розробляє перший у світі безшумний танк на водні — Finance.ua

Hyundai розробляє перший у світі безшумний танк на водні Сьогодні 00:28 — Технології&Авто

Hyundai розробляє перший у світі безшумний танк на водні, interestingengineering.com

Південнокорейська компанія Hyundai Rotem офіційно розпочала розробку свого основного бойового танка нового покоління K3, який стане першим у світі безшумним танком на водневому паливі. Його створюють у співпраці з Агентством з розвитку оборони (ADD) та Агентством з технологій та якості в оборонній сфері.

Про це пише Interesting Engineering

Зазначається, що K3 має стати значним вдосконаленням моделі K2 Black Panther. Початок виробництва заплановано на 2040 рік. Вже зараз його називають найамбітнішою ініціативою Південної Кореї.

Танк K3 стане гібридним — ранні моделі будуть оснащені двомодовою воднево-дизельною системою перед повним переходом. Це дасть танку унікальні тактичні переваги. Зокрема, зменшить виявлення інфрачервоними датчиками та акустичними системами спостереження, одночасно підвищуючи оперативну витривалість та мобільність.

Новий танк отримає:

130-мм гладкоствольну гармату на безпілотній башті;

гарматну систему зі штучним інтелектом, здатну автономно відстежувати та уражати цілі;

багатоцільові протитанкові керовані ракети дальністю ураження до 8 км;

дистанційну бойову станцію, здатну встановлювати калібри від 12,7 мм до 30 мм.

Зазначається, що питання виживання екіпажу вирішено за допомогою низькопрофільного корпусу та броньованої внутрішньої капсули, що вміщує екіпаж з трьох осіб: водія, навідника та командира, ізольованих від місця зберігання боєприпасів.

УНІАН За матеріалами:

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