Голова ФРС розповів деталі щодо запуску цифрового криптовалютного долара — Finance.ua

Голова ФРС розповів деталі щодо запуску цифрового криптовалютного долара Вчора 11:14 — Фінтех і Картки

Голова ФРС розповів деталі щодо запуску цифрового криптовалютного долара

Голова Федеральної резервної системи США заявив, що Конгрес має отримати вказівки від ФРС, перш ніж запроваджувати цифрову валюту центрального банку.

Джером Пауелл виступив перед комітетом з фінансових послуг Палати представників США. Перед запуском цифрового долара ФРС необхідно все ретельно вивчити, оскільки це суттєво вплине на фінансову систему.

Це потенційно дуже важлива фінансова інновація, яка торкнеться всіх американців. Наш план полягає в тому, щоб працювати як над політичною, так і над технологічною стороною питання у найближчі роки. І потім подати Конгресу свої рекомендації. — Джером Пауелл, голова Федеральної резервної системи США

ФРС має зробити величезну роботу, застеріг Пауелл.

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