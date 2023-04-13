Голосування в Раді не гарантує відновлення військовим доплат в сумі 30 000 грн – Гетманцев — Finance.ua
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Голосування в Раді не гарантує відновлення військовим доплат в сумі 30 000 грн – Гетманцев

Казна та Політика
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Голосування в Раді не гарантує відновлення військовим доплат в сумі 30 000 грн – Гетманцев
Голосування в Раді не гарантує відновлення військовим доплат в сумі 30 000 грн – Гетманцев
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що голосування у Верховній Раді щодо відновлення додаткових виплат військовим не гарантує, що його буде здійснено.
Про це він розповів в ефірі «Свобода. Ранок».
Гетманцев зазначив, що поправка нардепа та ексглави українського парламенту Дмитра Разумкова до законопроєкту № 8312 фактично пропонує повернення додаткових виплат військовим у розмірі 30 000 гривень без урахування джерела фінансування.
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«Він передбачив видатки бюджету на 154 мільярди, а компенсаторів — за рахунок скорочення заробітних плат держслужбовцям до 67 тисяч гривень — він нараховує лише два з половиною мільярди. 154 і 2,5. Ви розумієте, що це шалена різниця між цими коштами. 98% від того, що він запропонував, необхідно десь взяти», — сказав очільник комітету.
Тому, пояснив Гетманцев, додаткові виплати військовослужбовцям повернуть лише за умови, що вдасться знайти на це кошти.
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Гетманцев наголосив, що хотів би, аби Дмитро Разумков показав йому розрахунки.
«І хочу побачити від міністра фінансів також розрахунки щодо виконання цієї поправки. І, якщо відповідні джерела є, якщо вони знайдуться, безперечно, обов’язково ми підтримаємо», — пообіцяв він.
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Нагадаємо, з 1 лютого 2023 року військовослужбовцям, які перебувають поза зоною бойових дій, не нараховуватимуть додаткове грошове забезпечення у розмірі 30 тисяч гривень. Водночас їм планують збільшити щомісячну заробітну плату.
Після шквалу критики щодо цього рішення, 10 квітня парламентарі Верховної Ради більшістю проголосували за повернення виплат військовим у розмірі 30 тисяч гривень. Це стосується не лише захисників ЗСУ, а й працівників ДСНС та поліцейських.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Bykvu
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