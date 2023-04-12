До Ради внесли постанову, яка блокує повернення 30 тис. грн доплат військовим — Finance.ua

До Ради внесли постанову, яка блокує повернення 30 тис. грн доплат військовим Вчора 15:46 — Казна та Політика

До Ради внесли постанову, яка блокує повернення 30 тис. грн доплат військовим

Народний депутат Володимир Цабаль 11 квітня зареєстрував у Верховній Раді проект постанови № 8312-П , яким пропонує скасувати рішення парламенту про прийняття у другому читанні законопроекту № 8312 щодо вдосконалення правового регулювання питань, пов’язаних зі здійсненням заходів правового режиму воєнного стану.

Зазначений проект закону містить правку, яка передбачає повернення 30 тис. грн доплат військовослужбовцям до кінця дії воєнного стану.

Як розповів заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк, спікер Руслан Стефанчук не зможе підписати проект закону із зазначеною правкою до розгляду постанови в залі.

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«До Ради внесли блокуючу постанову щодо законопроекту № 8312. Це саме той закон, з яким пройшла правка про повернення виплат та обмеження зарплат. Доки ця постанова не буде розглянута в залі, спікер не має права підписати закон. А цього найближчими тижнями не буде через графік засідань парламенту», — зазначив нардеп.

Нагадаємо, 10 квітня Верховна Рада проголосувала за виправлення, яке передбачає повернення 30 тис. грн доплат військовим до кінця дії воєнного стану. Надбавку повертають за рахунок скорочення зарплат для держслужбовців і менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат або до 67 000 грн). А для цього треба буде змінювати бюджет.

У фінансовому комітеті парламенту підрахували, що повернення премій потребує понад 152 млрд грн додаткових витрат щороку. При цьому обмеження зарплат держслужбовців заощадить лише 2% від суми.

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УБР За матеріалами:

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