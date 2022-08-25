Голлівуд буде використовувати блокчейн-технології у кіноіндустрії — Finance.ua

Голлівуд буде використовувати блокчейн-технології у кіноіндустрії Вчора 22:01 — Фінтех і Картки

Голлівуд буде використовувати блокчейн-технології у кіноіндустрії

Генеральний директор Decentralized Pictures (DCP) Лео Матчетт заявив, що голосування на основі блокчейну може відкрити двері Голлівуду для нових гравців кіноринку.

Разом з режисером Романом Копполою гендиректор DCP створив некомерційну організацію, яка запустила програму на основі блокчейну для спонсорування кінопроєктів.

Платформа працює як децентралізована автономна організація (DAO), на якій кінематографісти можуть розміщувати свої роботи, а користувачі за них голосувати. Переможці отримають фінансування, щоби втілити свої проекти у життя. Система працює на власних токенах компанії, проте Decentralized Pictures має раду директорів, яка керує підприємством і курує проекти, за які голосують.

«Ми можемо використовувати блокчейн, щоб розширювати можливості митців, знаходити нових креативників та створювати відмінний контент. Зараз наша компанія не намагається замінити класичну систему кіноіндустрії. Ми намагаємося йти поруч і досягти тих самих висот, щоправда, за допомогою інших інструментів», — заявив Матчетт.

За словами Матчетта, Голлівуд має очевидну проблему: більшість студій і продакшн-компаній відхиляють величезну частину матеріалу та ідей, які їм надсилають, через перезавантаженість відділів обробки інформації. У свою чергу, Decentralized Pictures пропонує глядачам самим вибирати проекти до душі.

Цікаво, що це не перша ініціатива DCP щодо впровадження Web3 у Голлівуді. Ще у квітні режисер Стівен Содерберг пожертвував $ 300 000 для Decentralized Pictures, заявивши, що це один з його експериментів і йому цікаво дізнатися, чи працюватиме фінансування фільмів на блокчейні.

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