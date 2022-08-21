Google вклав понад $ 1.5 мільярда у блокчейн компанії — Finance.ua

Google вклав понад $ 1.5 мільярда у блокчейн компанії Вчора 01:30 — Фондовий ринок

Google вклав понад $ 1.5 мільярда у блокчейн компанії

Міжнародний конгломерат компаній Alphabet Inc., до якого входить Google, за рік інвестував $ 1.56 мільярда у блокчейн-компанії США.

Як повідомили дослідники Blockdata, Alphabet Inc. стала лідером серед великих міжнародних корпорацій, які інвестують у криптовалютний сектор.

На другому місці опинилась компанія Blackrock, представники якої вклали $ 1.17 мільярда у блокчейн та Morgan Stanley — $ 1.1 мільярда. Четверте місце посіла компанія Samsung, що інвестувала $ 979 мільйонів, та Goldman Sachs на п’ятому — із $ 698 мільйонами.

Нагадаємо, наприкінці липня система мобільних платежів Google Pay оголосила про початок підтримки криптовалютних платежів з біржею Crypto.com. Відтепер користувачі Android зможуть купувати, продавати та обмінювати криптовалюту через Google Pay, яким користуються понад 100 мільйонів людей. Очевидно, що така співпраця вигідна для обох сторін — Google Pay розширює власні функції та «йде в ногу з часом», а Crypto.com збільшує свою клієнтську базу та, відповідно, прибутки.

noworries За матеріалами:

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