HMD почала поступово знімати з продажу смартфони Nokia — Finance.ua

HMD почала поступово знімати з продажу смартфони Nokia Сьогодні 05:45 — Технології&Авто

HMD почала поступово знімати з продажу смартфони Nokia

Фінська компанія HMD Global продовжує слідувати своїй стратегії з просування власних продуктів під маркою HMD — раніше компанія випускала мобільні пристрої під брендом Nokia, але, судячи з усього, поступово відмовляється від цієї практики.

Як повідомляє видання GSMArena, деякий час тому HMD ще пропонувала мобільні пристрої під брендом Nokia, але тепер, судячи з усього, припиняє їх постачання в Європу — про це свідчить зникнення продуктів, що випускаються під маркою Nokia, з асортименту офіційних європейських сайтів компанії.

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Зазначається, що в інших регіонах світу, зокрема в Новій Зеландії, Австралії, Азії, Африці, Латинській Америці та на Близькому Сході, моделі Nokia все ще присутні, але в найближчому майбутньому, як припускають журналісти джерела, HMD Global застосує той самий підхід, що і в Європі, віддавши перевагу своїм власним продуктам.

Наразі сторінки підтримки мобільних пристроїв Nokia все ще присутні на офіційних сайтах HMD, тому про припинення обслуговування продуктів під брендом Nokia поки що переживати не варто.

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При цьому основна корпорація Nokia залишається великим гравцем на ринку мережевої інфраструктури. Так, наприклад, нещодавно Nokia здійснила перший аудіозв’язок і відеодзвінок з використанням просторового 3D-звуку. Це великий крок уперед у сфері голосових викликів.

Що саме стане з маркою Nokia, поки що не відомо — цілком можливо, що нею зацікавиться інший виробник, хоча наразі інформації про це немає.

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