Nokia звільнить 14 тисяч працівників через падіння продажів на 20% — Finance.ua
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Nokia звільнить 14 тисяч працівників через падіння продажів на 20%

Світ
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Nokia звільнить 14 тисяч працівників через падіння продажів на 20%
Nokia звільнить 14 тисяч працівників через падіння продажів на 20%
Фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia заявив про скорочення до 14 тис робочих місць після того, як продажі в третьому кварталі впали на 20%.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, Nokia планує заощадити від 800 млн євро до 1,2 млрд євро до 2026 року. Очікується, що програма призведе до того, що організація налічуватиме від 72 тис до 77 тис працівників, порівняно з 86 тис сьогодні.
«Nokia очікує, що програма буде реалізована швидко, щонайменше 400 млн євро економії за рік у 2024 році та ще 300 млн євро у 2025 році», — йдеться в повідомленні.
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«Хоча на наші чисті продажі в третьому кварталі вплинула тривала невизначеність, ми очікуємо побачити більш нормальне сезонне поліпшення в нашому мережевому бізнесі в четвертому кварталі», — сказав генеральний директор Nokia Пекка Лундмарк.
Квартальний порівнянний чистий дохід компанії впав до 4,98 млрд євро з 6,24 млрд минулого року, недотягнувши до оцінки в 5,67 млрд євро, згідно з опитуванням LSEG.
За матеріалами:
Економічна Правда
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