Експерти назвали 10 найпопулярніших смартфонів у світі — Finance.ua

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Експерти назвали 10 найпопулярніших смартфонів у світі

Технології&Авто
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Експерти назвали 10 найпопулярніших смартфонів у світі
Експерти назвали 10 найпопулярніших смартфонів у світі
У новій статті дослідницької компанії Counterpoint сказано, що серед десяти смартфонів, що найбільше продаються, у світі не знайшлося місця жодним моделям, крім Apple і Samsung.
Смартфони Apple займають перші чотири місця. Найпопулярнішими в світі стали iPhone 14, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro і iPhone 13. Смартфони Samsung зайняли решту місць у наступному порядку: Galaxy A14, Galaxy A54, Galaxy A14 5G, Galaxy S23 Ultra, Galaxy A04e та Galax.
Counterpoint підтверджує, що ринкова частка моделей Apple серії iPhone Pro значно збільшилася в Азії та Європі, а серія Samsung A особливо добре зарекомендувала себе в Азії та Латинській Америці.
Експерти назвали 10 найпопулярніших смартфонів у світі
У другому кварталі 2023 року в першій десятці смартфонів, що продаються у цих двох регіонах, частка Samsung серії A склала майже 60%. Однак деякі інсайдери галузі також заявили, що з дебютом Huawei Mate 60 та інших серій цей список може змінюватись у майбутньому.
За матеріалами:
Всвіті
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