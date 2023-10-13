Експерти назвали 10 найпопулярніших смартфонів у світі — Finance.ua

Експерти назвали 10 найпопулярніших смартфонів у світі Сьогодні 02:12 — Технології&Авто

Експерти назвали 10 найпопулярніших смартфонів у світі

У новій статті дослідницької компанії Counterpoint сказано , що серед десяти смартфонів, що найбільше продаються, у світі не знайшлося місця жодним моделям, крім Apple і Samsung.

Смартфони Apple займають перші чотири місця. Найпопулярнішими в світі стали iPhone 14, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro і iPhone 13. Смартфони Samsung зайняли решту місць у наступному порядку: Galaxy A14, Galaxy A54, Galaxy A14 5G, Galaxy S23 Ultra, Galaxy A04e та Galax.

Counterpoint підтверджує, що ринкова частка моделей Apple серії iPhone Pro значно збільшилася в Азії та Європі, а серія Samsung A особливо добре зарекомендувала себе в Азії та Латинській Америці.

У другому кварталі 2023 року в першій десятці смартфонів, що продаються у цих двох регіонах, частка Samsung серії A склала майже 60%. Однак деякі інсайдери галузі також заявили, що з дебютом Huawei Mate 60 та інших серій цей список може змінюватись у майбутньому.

Всвіті За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.