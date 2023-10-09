Глобальні продажі електромобілів зросли на 49% — Finance.ua
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Глобальні продажі електромобілів зросли на 49%

Технології&Авто
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Глобальні продажі електромобілів зросли на 49%
Глобальні продажі електромобілів зросли на 49%
Визначено найбільші у світі ринки збуту електромобілів та зроблено прогноз на другу половину поточного року.
За звітом сінгапурської дослідницької компанії Canalys, у першій половині цього року глобальні реалізації електромобілів склали — 6,2 млн од. Це на 49% більше, ніж роком раніше.
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На сьогоднішній день найбільшим ринком для нових електромобілів став Китай. За перші шість місяців 2023 року в КНР було продано 3,4 млн. електромобілів, що становить 55% світових продажів таких авто.
Цікаво, що попри величезний асортимент електромобілів, доступних у Китаї, жодна модель не має частки ринку, яка перевищує 10%.
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Європа стала другим за величиною ринком електромобілів зі світовою часткою у 24% та обсягом продажів у 1,5 млн од.
У США за пів року було продано 850 тис. електромобілів, що відповідає 13% світового ринку, і це є третій результат.
Canalys очікує, що цього року у світі буде продано близько 14 млн. електромобілів, що на 39% більше, ніж торік.
За матеріалами:
Телеканал 24
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