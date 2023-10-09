Глобальні продажі електромобілів зросли на 49% — Finance.ua

Глобальні продажі електромобілів зросли на 49% Сьогодні 02:34 — Технології&Авто

Глобальні продажі електромобілів зросли на 49%

Визначено найбільші у світі ринки збуту електромобілів та зроблено прогноз на другу половину поточного року.

За звітом сінгапурської дослідницької компанії Canalys, у першій половині цього року глобальні реалізації електромобілів склали — 6,2 млн од. Це на 49% більше, ніж роком раніше.

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На сьогоднішній день найбільшим ринком для нових електромобілів став Китай. За перші шість місяців 2023 року в КНР було продано 3,4 млн. електромобілів, що становить 55% світових продажів таких авто.

Цікаво, що попри величезний асортимент електромобілів, доступних у Китаї, жодна модель не має частки ринку, яка перевищує 10%.

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Європа стала другим за величиною ринком електромобілів зі світовою часткою у 24% та обсягом продажів у 1,5 млн од.

У США за пів року було продано 850 тис. електромобілів, що відповідає 13% світового ринку, і це є третій результат.

Canalys очікує, що цього року у світі буде продано близько 14 млн. електромобілів, що на 39% більше, ніж торік.

Телеканал 24 За матеріалами:

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