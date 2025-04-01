Глава «Укрзалізниці» заявив, що під час кібератаки витоку персональних даних пасажирів не сталося — Finance.ua

Глава «Укрзалізниці» заявив, що під час кібератаки витоку персональних даних пасажирів не сталося Сьогодні 09:30

Глава «Укрзалізниці» заявив, що під час кібератаки витоку персональних даних пасажирів не сталося

Під час кібератаки на сервіси «Укрзалізниці» не було витоку персональних даних пасажирів або інформації про військові вантажі, адже система їх не зберігає.

Про це заявив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський під час брифінгу.

«Перше, жодної інформації про спеціальні або військові вантажі в нашій системі не зберігається. Не буду вдаватися в деталі, але існує інший документообіг, який є захищеним, є цифровим, який відбувається відносно до всіх протоколів закритих каналів. Навіть якщо ворог намагався отримати цю інформацію, то вона захищена і не є доступною», — сказав Перцовський.

Він зазначив, що «Укрзалізниця» також не зберігає персональні дані пасажирів.

«Так само хочу відреагувати на спекуляції, які були щодо витоку персональних даних. „Укрзалізниця“ не зберігає персональних даних наших пасажирів. Ви знаєте, що у нас є обмін даними, зокрема з „Дією“. Все побудовано в такий спосіб, що ми просто отримуємо відгук від системи, підтвердження або не підтвердження певних людей, не зберігаючи персональних даних наших пасажирів», — додав Перцовський.

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Нагадаємо, системи «Укрзалізниці» зазнали масштабної кібератаки, повідомили 24 березня у компанії, де спочатку вказували на технічний збій в IT-системі, онлайн-продаж квитків на поїзди було призупинено.

«Укрзалізниця» у суботу, 29 березня, повідомила про відновлення стабільної роботи онлайн-сервісів з продажу квитків після кібератаки.

УНН За матеріалами:

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