Глава Пентагону розкритикував удари України по російських НПЗ через вплив на світові ринки — Bloomberg Сьогодні 16:17 — Світ

Глава Пентагону розкритикував удари України по російських НПЗ через вплив на світові ринки — Bloomberg

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки, тож закликав Київ зосередитися на військових цілях.

Про це він сказав Комітету Сенату США зі збройних сил 9 квітня, пише Bloomberg.

«Ці атаки можуть мати наслідки для глобальної енергетичної ситуації. Україні краще йти по тактичних і оперативних цілях, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу», — сказав Остін.

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Як зазначається, зауваження Остіна одразу ж засудив сенатор-республіканець Том Коттон, який звинуватив адміністрацію Байдена у перешкоджанні ефективним діям України з політичних причин.

«Мені здається, що адміністрація Байдена не хоче, щоб ціни на газ підвищувалися в рік виборів», — сказав Коттон.

Попри це, Остін повторив прохання адміністрації до Конгресу США схвалити додаткову військову допомогу Україні. Глава Пентагону наголосив, що така допомога також забезпечує робочими місцями американських робітників оборонних підприємств. За його словами, понад 50 мільярдів доларів із додаткової допомоги на національну безпеку буде розподілено між більш ніж 30 штатами.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times із посиланням на три неназвані джерела повідомляло, що США закликали Україну припинити атаки на російську інфраструктуру, оскільки ці удари можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати заходи у відповідь.

Як зазначається, неодноразові попередження з Вашингтона були передані високопосадовцям Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міноборони України.

hromadske За матеріалами:

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