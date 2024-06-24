Глава МВС розповів, скільки заробляють поліцейські та нацгвардійці в Україні — Finance.ua

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Глава МВС розповів, скільки заробляють поліцейські та нацгвардійці в Україні

Особисті фінанси
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Глава МВС розповів, скільки заробляють поліцейські та нацгвардійці в Україні
Глава МВС розповів, скільки заробляють поліцейські та нацгвардійці в Україні
Бійці Національної гвардії на початку служби отримують заробітну плату у розмірі 21 тисяча гривень. Тоді як базова зарплата поліцейських на старті є меншою.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв’ю «Радіо Свобода».
Мінімальна зарплата для новобранця Національної гвардії становить 21 тисячу гривень. Згодом вона зростає залежно від зони служби.
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«Вони отримують на початку 21 тисячу, але перебувають повністю на утриманні Національної гвардії. Це харчування, проживання. Вони більше ні за що не платять», — сказав міністр МВС.
Він додав, що після відправки в зону бойових дій зарплата зростає залежно від місця перебування і може становити 30, 50 або навіть 100 тисяч гривень.
Клименко також розповів про зарплати та доплати поліцейських під час воєнного стану. Базова зарплата поліцейського становить 17 тисяч гривень, так само як і у рятувальників. Крім того, вони отримують доплати залежно від зони служби.
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«Наприклад, плюс 30 тисяч — це в Харківській або Донецькій областях. Якщо це, наприклад, Київська область, плюс 10 тисяч доплата може бути. Тобто десь зарплата в районі 25−28 тисяч мінімальна, яка є у поліцейських», — пояснив міністр.
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За матеріалами:
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