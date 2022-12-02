Глава МВФ попередила про ризики для економіки Азії через російське вторгнення в Україну — Finance.ua

Глава МВФ попередила про ризики для економіки Азії через російське вторгнення в Україну Сьогодні 21:34 — Світ

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва наголосила на ризиках для економічних перспектив Азії, закликавши політиків відновити свої резерви на випадок майбутніх потрясінь.

Про це повідомляє Reuters

Георгієва сказала, що економіки, що входять до Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), є «світлою плямою» у світовій економіці: зростання прогнозується на рівні 5% цього року і трохи сповільниться у 2023 році.

Але вона попередила, що перспективи «виключно» невизначені і в них переважають ризики, такі як наслідки війни росії проти України, глобальне фінансове посилення та уповільнення зростання Китаю.

Читайте також МВФ готовий фінансувати Україну з власного спецрахунку — Георгієва

«Ще одна невідкладна глобальна проблема — це інфляція. Очікується, що цього року в Азії вона становитиме в середньому лише 4%. Але інфляційний тиск у регіоні зростає», — сказала Георгієва.

За її словами, не відомо, як довго триватиме цей шок і чи можуть статися інші потрясіння. «Але нам потрібно відновити та зберегти буфери і бути готовими повною мірою використати наш набір інструментів політики», — заявила вона.

Суворі карантинні заходи, введені Китаєм у зв’язку з COVID-19, вплинули на глобальне зростання, що й без того сповільнюється, послаблюючи внутрішню економічну активність і порушуючи ланцюжки поставок для виробників по всьому світу.

Наслідки уповільнення зростання у Китаї були особливо болючими в Азії, де у листопаді промислова активність впала по всьому регіону.

Деякі країни, що розвиваються, також були змушені підняти відсоткові ставки для боротьби з відпливом капіталу, викликаним підвищенням відсоткових ставок у США, ціною шкоди для їх крихкої економіки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.