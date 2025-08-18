Глава Мінсоцполітики сказав, скільки переселенців налічується в Україні — Finance.ua
Глава Мінсоцполітики сказав, скільки переселенців налічується в Україні

Казна та Політика
Глава Мінсоцполітики сказав, скільки переселенців налічується в Україні
У реєстрі внутрішньо переміщених осіб на сьогодні налічується 4,4 млн людей, майже мільйон із них отримує соціальне житло.
Про це сказав міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін під час робочої поїздки в Запорізьку область.
«В реєстрі ВПО наразі 4,4 млн людей. З них 900 тисяч — отримують соціальне житло», — сказав міністр.
Він зазначив, що для нього було вкрай важливим не просто з технічним візитом відвідати прифронтовий регіон, а почути проблематику. У Запоріжжі він відвідав управління Пенсійного фонду, який нині опікується всіма виплатами, обговорив питання щодо ВПО, зокрема необхідність придбання житла. Міністр також побував у центрі реабілітації та протезування військовослужбовців.
«Плідна дискусія була, багато питань проговорили. Одне з головних, яке порушують ВПО, — це житло. Ми всі розуміємо, що це найбільш проблемне і найбільш болюче питання, яке потребує значного ресурсу, якщо ми хочемо зробити одномоментно і для всіх. Уряд прийняв програму, яка передбачає компенсацію першого внеску по кредиту. Також держава бере на себе комісії банку», — сказав він.
Улютін уточнив, що житловий фонд, який можна придбати в межах цієї програми, має бути не старшим 20 років з моменту введення в експлуатацію.
За словами начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, в регіоні зареєстровані близько 200 тисяч ВПО. У Запоріжжі є 180 квартир у новобудовах, які можна буде придбати, зокрема, в межах цієї програми.
«ВПО — це значний ресурс, це люди, які можуть розвивати регіон. Надзвичайно важливо, щоб вони ставали частиною соціуму, підтримували економіку. І 30% може дофінансовувати саме територіальна громада, яка хоче, щоб у ній залишалися люди», — сказав він.
Федоров додав, що місцева влада вивчає суспільно корисні професії, які вкрай важливі для Запоріжжя і яким точно докомпенсують 30%. Це, зокрема, можуть бути металурги і лікарі.
