Гібриди та "електрички" витісняють бензинові та дизельні авто — Finance.ua

Гібриди та "електрички" витісняють бензинові та дизельні авто Вчора 20:35 — Технології&Авто

Гібриди та "електрички" витісняють бензинові та дизельні авто

На українському ринку нових легкових автомобілів у 2022 році моделі з традиційними силовими агрегатами все ще переважають, але їх частки скорочуються.

Про це повідомляє Укравтопром.

За вісім місяців 2022 року було реалізовано 24,4 тис. нових легкових авто.

Більшість з цих транспортних засобів (57%) обладнані бензиновими двигунами. Однак у порівнянні з аналогічним періодом 2021 р. частина бензинових авто в структурі ринку зменшилась на 5 відсоткових пунктів.

Також зменшились частки дизельних авто (-1вп), зараз у продажах вони займають 24%, та машин з ГБО, які охопили лише 1% ринку (-1вп).

Водночас збільшився відсоток гібридних авто з 10% до 14%, а електромобілів — з 1% до 4%.

Телеканал 24 За матеріалами:

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