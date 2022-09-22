Гібриди та "електрички" витісняють бензинові та дизельні авто — Finance.ua
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Гібриди та "електрички" витісняють бензинові та дизельні авто

Технології&Авто
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Гібриди та "електрички" витісняють бензинові та дизельні авто
Гібриди та "електрички" витісняють бензинові та дизельні авто
На українському ринку нових легкових автомобілів у 2022 році моделі з традиційними силовими агрегатами все ще переважають, але їх частки скорочуються.
Про це повідомляє Укравтопром.
За вісім місяців 2022 року було реалізовано 24,4 тис. нових легкових авто.
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Більшість з цих транспортних засобів (57%) обладнані бензиновими двигунами. Однак у порівнянні з аналогічним періодом 2021 р. частина бензинових авто в структурі ринку зменшилась на 5 відсоткових пунктів.
Також зменшились частки дизельних авто (-1вп), зараз у продажах вони займають 24%, та машин з ГБО, які охопили лише 1% ринку (-1вп).
Водночас збільшився відсоток гібридних авто з 10% до 14%, а електромобілів — з 1% до 4%.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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