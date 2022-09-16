Українці розповіли, чому не купують електромоіблі (опитування) — Finance.ua

Українці розповіли, чому не купують електромоіблі (опитування) Вчора 20:23 — Особисті фінанси

Українці розповіли, чому не купують електромоіблі (опитування)

Низькі доходи українців призвели до того, що вартість електромобілів видається нашим співвітчизникам дуже високою. В результаті більшість українців не розглядає можливість придбання авто з електроприводом.

Для 71% українців електричні автомобілі надто дорогі. Такого висновку вдалось дійти завдяки опитуванню праведному компанією УoUkraina.

71% опитаних респондентів вважають, що вартість автомобіля наразі надто висока відносно їхніх доходів. Ще 26% опитаних вважають що в нашій країні відсутня інфраструктура зарядних станцій для таких машин.

Лише 9% українців розглядають для себе можливість придбати електроавтомобіль. 51% впевнені що точно не будуть розглядати можливість покупки авто з електроприводом.

Насправді ж, вартість електромобілів в Україні приблизно така сама як і в інших країнах. Але середня заробітна плата станом 29.08.2022 складала усього $340 (13 957 грн) на місяць.

Щоб назбирати на нову Tesla Model 3, прайс на яку стартує з $40 390, середньостатистичний українець змушений буде відкладати усі зароблені кошти протягом майже 10 років. Для порівняння: у США середня зарплата складає $4 300, тобто середньостатистичному американцю для покупки Tesla Model 3 потрібно менше 10 місяців.

Саме тому вартість електромобілів здається українцям надто високою.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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