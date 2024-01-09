Гетманцев розповів, як Україна може зекономити 4,6 млрд доларів у 2024 році — Finance.ua
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Гетманцев розповів, як Україна може зекономити 4,6 млрд доларів у 2024 році

Казна та Політика
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Гетманцев розповів, як Україна може зекономити 4,6 млрд доларів у 2024 році
Гетманцев розповів, як Україна може зекономити 4,6 млрд доларів у 2024 році
Часткова реструктуризація зовнішніх боргів України у 2024 році дозволить зекономити для державного бюджету 4,6 млрд доларів.
Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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Йдеться про заплановану до середини 2024 року реструктуризацію боргових зобов’язань України щодо єврооблігацій та ВВП-варрантів. Відповідна опція передбачена меморандумом з МВФ.
За словами народного депутата, Україна зможе заощадити на погашенні основної суми боргів 2,7 млрд доларів і 1,9 млрд доларів за рахунок реструктуризації виплат за відсотками.
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Гетманцев уточнив, що всього йдеться про 14,8 млрд доларів потенційної економії за 2024−2027 роки.

Що передувало

Нагадаємо, у грудні 2023 року стало відомо, що офіційні кредитори країн «Великої сімки» та Паризького клубу продовжили реструктуризацію українських державних боргів до березня 2027 року.
Таке призупинення виплати боргу, за словами міністра фінансів України Сергія Марченка, є частиною пакету міжнародної підтримки на суму 122 мільярди доларів, наданої партнерами України.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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