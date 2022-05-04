Гетманцев: рівень сплати ЄСВ перевищує очікування — Finance.ua

Гетманцев: рівень сплати ЄСВ перевищує очікування

Вчора 10:32 — Казна та Політика

Гетманцев: рівень сплати ЄСВ перевищує очікування

Рівень сплати ЄСВ за січень-квітень перевищує очікування з урахуванням війни, масової зовнішньої та внутрішньої міграції населення та падіння економіки.

Про це повідомив нардеп Данило Гетманцев.

За його словами, за січень-квітень 2022 сума доходів Пенсійного фонду становила 171,8 млрд, що на 7,7%, або на 12,3 млрд більше, ніж за 4 місяці минулого року. При цьому сума доходів від єдиного внеску перевищує показники відповідного періоду минулого року на 11,5 млрд.

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Втім він констатує, що у реальному вираженні (з урахування інфляції. — Ред.) відрахування впали.

Нагадуємо, у березні Пенсійний фонд недоотримав лише 9% єдиного соціального внеску від запланованих обсягів на мирний час.

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