Гетманцев: рівень сплати ЄСВ перевищує очікування — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гетманцев: рівень сплати ЄСВ перевищує очікування

Вчора 10:32Казна та Політика
380
Гетманцев: рівень сплати ЄСВ перевищує очікуванняГетманцев: рівень сплати ЄСВ перевищує очікування
Рівень сплати ЄСВ за січень-квітень перевищує очікування з урахуванням війни, масової зовнішньої та внутрішньої міграції населення та падіння економіки.
Про це повідомив нардеп Данило Гетманцев.
За його словами, за січень-квітень 2022 сума доходів Пенсійного фонду становила 171,8 млрд, що на 7,7%, або на 12,3 млрд більше, ніж за 4 місяці минулого року. При цьому сума доходів від єдиного внеску перевищує показники відповідного періоду минулого року на 11,5 млрд.
Читайте також
Втім він констатує, що у реальному вираженні (з урахування інфляції. — Ред.) відрахування впали.
Нагадуємо, у березні Пенсійний фонд недоотримав лише 9% єдиного соціального внеску від запланованих обсягів на мирний час.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами: Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.