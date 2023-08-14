Гетманцев про блокування податкових накладних: Повністю розв’язати проблему неможливо — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гетманцев про блокування податкових накладних: Повністю розв’язати проблему неможливо

Казна та Політика
97
Гетманцев про блокування податкових накладних: Повністю розв’язати проблему неможливо
Гетманцев про блокування податкових накладних: Повністю розв’язати проблему неможливо
Повністю розв’язати проблему блокування податкових накладних «білого» бізнесу неможливо.
Про це сказав в інтервʼю Forbes народний депутат, голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
«Я не вважаю, що ці питання взагалі можна закрити. Їх можна зменшити, над чим ми працюємо», — сказав він.
За словами Гетманцева, коефіцієнт блокування податкових накладних тримається на рівні 0,8% від загальної кількості зареєстрованих податкових накладних вже три-чотири місяці.
Читайте також
«За результатами серпня очікуємо зменшення. Зараз підготовлені чергові, вже треті, зміни до постанови Кабміну № 1165, які повинні зменшити цей відсоток удвічі. Це шлях, яким ми вирішуємо проблему блокування податкових накладних. Я хочу, щоб ми дійшли до 0,2%. З незрозумілих причин вже два тижні зазначені зміни лежать на погодженні в Міністерстві фінансів», — пояснив нардеп.
Гетманцев зауважив, що Мінфін намагається уникнути можливих помилок, що можуть призвести до відкриття схем шахрайства з ПДВ. «Однак це точно не підстава для блокування позитивних і опрацьованих змін», — додав він.
Читайте також
За словами Гетманцева, прийти до того, щоб серед заблокованих буде 100% шахраїв, неможливо, адже деякі «білі» операції за зовнішніми ознаками можуть бути схожі на фіктивні.
«Але блокування — це ж не вирок. Це просто необхідність подати документи для розблокування. Так, це певне навантаження на бухгалтера, але, на мій погляд, це допустимі втрати, коли ми говоримо про фінансування армії у війну», — вважає Гетманцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.