З 8 липня податкові накладні блокуватимуть за новим порядком — Finance.ua

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З 8 липня податкові накладні блокуватимуть за новим порядком

Казна та Політика
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З 8 липня податкові накладні блокуватимуть за новим порядком
З 8 липня податкові накладні блокуватимуть за новим порядком
У п’ятницю, 8 липня, набрав чинності новий порядок зупинення реєстрації податкових накладних, а також новий порядок розгляду скарг на такі рішення.
Це передбачає урядова постанова № 574, яка була ухвалена 2 червня 2023 року та набирає чинності з 8 липня.
Нею уряд запровадив автоматичне розблокування податкових накладних та розрахунків коригування за виконання певних умов.
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Так, ухваленими правками передбачено автоматичну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригувань у разі виведення платника податків із переліку ризикових, а також у разі ухвалення рішення про врахування таблиці даних платника (ТПП).
Визначено механізм адміністративного оскарження рішень про внесення платника податків до переліку ризикових та неврахування ТПП.
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Згідно з унесеними змінами, якщо платника внесено до переліку ризикових, то дію рішення щодо обліку ТПП автоматично призупиняють, однак не скасовують, що позбавляє платника податків необхідності повертатися до питання повторного врахування таблиці після виведення його з переліку ризикових.
Крім того, до рішення про внесення платника податків до переліку ризикових додано інформацію про дату занесення до переліку ризикових також і контрагента, операції з яким визначено як ризикові.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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