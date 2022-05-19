Гетманцев: митники продають місця в чергах на розмитнення автівок — Finance.ua

«У нас був кредит довіри», — сказав він звертаючись до керівництва органу, «але він вичерпався, вочевидь».
На своєму телеграм каналі Гетманцев заявив, що Комітет висловив свою оцінку щодо організації роботи митних органів та здійснення митної справи в умовах війни. «Рішення Комітету — згодом», — резюмував він.
Довідка Finance.ua:
26 квітня у парламенті зареєстрували законопроєкт, який пропонує відновити оподаткування транспортних засобів, що ввозяться з-за кордону;
менш ніж за півтора місяця дії пільгового розмитнення автомобілів, з 9 квітня до 15 травня, в Україну ввезено 76,5 тисячі старих транспортних засобів;
загальна сума податкових пільг за митні платежі склала 8,5 мільярда гривень.
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