Гетманцев хоче запровадити новий податок на обмінники — хто може постраждати від цього рішення — Finance.ua

Гетманцев хоче запровадити новий податок на обмінники — хто може постраждати від цього рішення Вчора 19:02 — Казна та Політика

Гетманцев хоче запровадити новий податок на обмінники — хто може постраждати від цього рішення

Парламент може запровадити новий податок на обмінники. Це принесе бюджету майже 1 млрд грн надходжень на рік. Але паралельно може завести обмін валют в тінь.

Про це пише Forbes.ua.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має змусити небанківські обмінні пункти платити авансом податок на прибуток у розмірі трьох мінімальних зарплат щомісяця за кожну касу. Ініціатор ідеї — голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. Він розраховує поповнити річний бюджет на 1 млрд грн.

Останні п’ять років небанківські обмінники витісняють банки з ринку готівкового валютообміну, свідчить статистика в пояснювальній записці. У 2018 році обороти небанківських обмінників перевищили банківські і склали $5,8 млрд. У 2021-ому — вже $14 млрд, або вдвічі більше, ніж у банках.

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З початком повномасштабного вторгнення тренд посилився, розповів один з ініціаторів законопроєкту. Тепер обсяг операцій в небанківському сегменті у чотири рази перевищує банківський: з 13 квітня по 4 серпня банки купили $458 млн готівкової валюти і продали $456 млн, небанки — $1,68 млрд та $1,61 млрд, відповідно. Понад третину всього ринку та половину ринку небанківських установ займають три компанії.

Чи буде ефект від податку для обмінників

Ініціатива про новий податок непогана, вважає співзасновник мережі небанківських обмінників Money24 Фрідріх Поллак. На його думку, це має допомогти наповнити бюджет та очистити ринок від неефективних і непрофесійних гравців, знизити невиправдано велику кількість пунктів обміну валюти.

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Але частина гравців можуть піти у тінь, продовжуючи ухилятись від податків та розхитувати ринок, припускає він. І занадто висока вартість ліцензії може призвести до закриття частини обмінників та звільнень працівників.

«Величина податку має регулюватися залежно від регіону, адже вона не може бути однаковою у Києві та, наприклад, Житомирі», — резюмує Поллак.

Пропонована сума податку дійсно завелика, згоден співрозмовник з команди ініціаторів законопроєкту.

«Ми розраховували, що це буде 3000-5000 грн на місяць, адже 19 500 грн — це для деяких обмінників вся сума прибутку на місяць», — пояснює він. З таким підходом ефект від законопроєкту може бути негативним, припускає він. Валюта з офіційних обмінних пунктів може перекочувати до «мінял», і доведеться купувати її за вищу ціну. Що також негативно вплине на валютний курс.

Податки — не панацея, говорить один з ініціаторів законопроєкту, адже цей ринок потребує розчистки, як банківський у 2015 році. Потрібно встановити реальних власників фінансових компаній. Запровадити фінансовий моніторинг та стандарти оснащення і захисту, щоб валюту продавали в обладнаному приміщенні з сейфом, а не залізній будці на ринку.

«Не думаю, що ця ініціатива стримає „чорний ринок“», — говорить казначей одного з найбільших банків. Одні компанії закриються, але з’являться нові, адже ресурсів адмініструвати такий ринок НБУ не має.

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