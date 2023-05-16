Герус анонсував масове відкриття на АЗС станцій швидкої зарядки електрокарів — Finance.ua
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Герус анонсував масове відкриття на АЗС станцій швидкої зарядки електрокарів

Енергетика
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Герус анонсував масове відкриття на АЗС станцій швидкої зарядки електрокарів
Герус анонсував масове відкриття на АЗС станцій швидкої зарядки електрокарів
Цьогоріч на українських АЗС планується масове відкриття установок швидкого заряджання електротранспорту.
Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.
«Переконаний, цього року на автозаправних комплексах масово відкриватимуться установки швидкого заряджання транспорту. Зокрема, на основних автомагістралях можемо побачити понад пів сотні таких установок на різних АЗС. Це означає, що коли хтось на електромобілі їде із Києва до Львова, він матиме, де заправитися по дорозі. І заправка не займатиме багато часу, це можна буде зробити менш ніж за годину. Такий напрям — перспектива не тільки цього, а й наступних років», — сказав Герус.
За його словами, також в українських містах з’являтимуться електробуси, як громадський транспорт, тож і в межах населених пунктів електрозарядних станцій буде більше.
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«Поєднання класичного і електротранспорту, який вже не використовує традиційне паливо, — це європейський тренд. Так що, ухваливши відповідний законопроєкт, ми теж задали певний вектор та, сподіваюся, дали певний поштовх для розвитку цього сегменту і в нашій країні», — додав Герус.
Як повідомлялося, у лютому Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт № 8172, який спрямований на подолання паливної залежності та розвитку зарядної інфраструктури для електричних транспортних засобів.
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За матеріалами:
Укрінформ
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