У Швеції будують найдовшу в світі дорогу, яка заряджатиме електрокари під час руху — Finance.ua

У Швеції будують найдовшу в світі дорогу, яка заряджатиме електрокари під час руху Сьогодні 06:35 — Технології&Авто

У Швеції будують найдовшу в світі дорогу, яка заряджатиме електрокари під час руху

У Швеції будують найдовшу в світі дорогу, яка заряджатиме електрокари під час руху, пише Electrek.

Це електрифікована магістраль довжиною в 21 кілометр, яка проходитиме вздовж траси E20 між містами Галлсберг і Еребру. Це жвавий транспортний коридор для комерційних перевезень вантажів, пояснили в урядовій транспортній організації Trafikverket.

Trafikverket планує завершити будівництво дороги вже у 2025 році. Втім, урядовий орган ще не вибрав технологію, за якою працюватиме проєкт. Це можуть бути повітряні лінії електропередач або електричні рейки на дорозі.

У Швеції збудували вже чотири тимчасові електрифіковані дороги. Першу з них, довжиною в два кілометри, відкрили ще в 2018 році.

Нагадаємо, у 2022 році в Детройті почали будувати першу в США дорогу, яка заряджатиме електрокари під час руху. Компанія Ford, яка вклала в проєкт 1,9 мільярда доларів, планує перетворити споруду на «квартал інноваційної мобільності». Будівництво мають завершити до кінця 2023 року.

The Village Україна За матеріалами:

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