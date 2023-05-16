У Швеції будують найдовшу в світі дорогу, яка заряджатиме електрокари під час руху — Finance.ua
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У Швеції будують найдовшу в світі дорогу, яка заряджатиме електрокари під час руху

Технології&Авто
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У Швеції будують найдовшу в світі дорогу, яка заряджатиме електрокари під час руху
У Швеції будують найдовшу в світі дорогу, яка заряджатиме електрокари під час руху
У Швеції будують найдовшу в світі дорогу, яка заряджатиме електрокари під час руху, пише Electrek.
Це електрифікована магістраль довжиною в 21 кілометр, яка проходитиме вздовж траси E20 між містами Галлсберг і Еребру. Це жвавий транспортний коридор для комерційних перевезень вантажів, пояснили в урядовій транспортній організації Trafikverket.
Trafikverket планує завершити будівництво дороги вже у 2025 році. Втім, урядовий орган ще не вибрав технологію, за якою працюватиме проєкт. Це можуть бути повітряні лінії електропередач або електричні рейки на дорозі.
У Швеції збудували вже чотири тимчасові електрифіковані дороги. Першу з них, довжиною в два кілометри, відкрили ще в 2018 році.
Нагадаємо, у 2022 році в Детройті почали будувати першу в США дорогу, яка заряджатиме електрокари під час руху. Компанія Ford, яка вклала в проєкт 1,9 мільярда доларів, планує перетворити споруду на «квартал інноваційної мобільності». Будівництво мають завершити до кінця 2023 року.
За матеріалами:
The Village Україна
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