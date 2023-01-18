Генеральний директор YASNO повідомив про ситуацію в столиці — Finance.ua

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Генеральний директор YASNO повідомив про ситуацію в столиці

Енергетика
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Генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко на своїй сторніці у Facebook розповів про ситуацію в столиці.
Дефіцит залишається суттєвим. Київ 17.01.2023 мав обмеження в 952 МВт. Цих лімітів недостатньо, щоб перейти з екстрених відключень, до планових, стабілізаційних. Графіки не діюяли.
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«Хоча ми всі намагаємося економити і за вікном потеплішало, обсяги споживання поки не падають», написав він.
Чому так? «Найбільш імовірно, справа у відкладеному споживанні, коли після відновлення постачання ми починаємо „надолужувати“. Заряджаємо те, що сіло, робимо щось, що не встигли, поки світла не було. І це нормально. Як тільки ліміти від Укренерго стануть більші і ми зможемо повернутися до графіків, то і відкладений попит почне спадати. Але сьогодні я хочу пояснити роль кожної ланки в енергетичній системі на простій аналогії», — пояснив він.
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Розділимо енергомережу на блоки. Перший блок — це генерація. АЕС як основний виробник, ТЕС і ТЕЦ — як балансувальники, гідроелектростанції, якими теж намагаються балансувати, вітрові, сонячні станції — джерела, які постійно дають певні обсяги електроенергії. Зараз є нестача генерації і на АЕС, і на теплових станціях. Після останньої атаки пошкоджено 9 блоків ТЕС.
Другий блок — це магістральні мережі, які адмініструє НЕК Укренерго. Ці мережі мають пошкодження.
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Третій блок — оператори систем розподілу в регіонах. Вони регулюють наше споживання, виконуючи ліміти, які встановлює Укренерго. Пошкоджена і їх мережева інфраструктура.
Четвертий блок — постачальники, серед яких і YASNO.
«Ми, власне, закуповуємо електроенергію на ринку і передаємо її нашим клієнтам, створюємо сервіси для швидкої взаємодії. YASNO — це як супермаркет: скільки привезли, стільки і продаємо. Ми намагаємося тримати вас у курсі всього, що відбувається в системі, працюємо над тим, щоб вам все було зручно і зрозуміло. Та гарантувати постачання продукції, якої недостатньо у країні взагалі, та ще й розбитими дорогами — не може ні постачальник, ні логіст, ні виробник», — резюмував він.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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