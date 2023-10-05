Гендиректор Apple Тім Кук отримав $41 млн від найбільшого продажу акцій з 2021 року — Finance.ua
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Гендиректор Apple Тім Кук отримав $41 млн від найбільшого продажу акцій з 2021 року

Фондовий ринок
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Гендиректор Apple Тім Кук отримав $41 млн від найбільшого продажу акцій з 2021 року
Гендиректор Apple Тім Кук отримав $41 млн від найбільшого продажу акцій з 2021 року
Генеральний директор компанії Apple Inc. Тім Кук продав акції на суму близько $41 млн після сплати податків, здійснивши свою найбільшу угоду за більш ніж два роки.
Про це пише Bloomberg.
Куку належить близько 3,28 млн акцій виробника iPhone.
Кук продав 511 000 акцій, згідно зі звітом, поданим до Комісії з цінних паперів та бірж США у вівторок. За даними, зібраними Bloomberg, він все ще має близько 3,28 млн акцій компанії, де він пропрацював більше двох десятиліть.
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Інші керівники Apple також розкрили інформацію про продажі акцій, зокрема старші віцепрезидентки Дейдре ОʼБрайєн та Кетрін Адамс, які продали акцій на $11,3 млн кожна.
Останній великий продаж акцій Кука відбувся у серпні 2021 року, коли він продав акції Apple на суму понад $750 млн після 10-річного перебування на посаді генерального директора. За даними Bloomberg, після утримання податків він заробив близько $355 млн.
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На початку року Apple більш ніж на 40% скоротила пакет заробітної плати Тіма Кука у 2023 році на прохання самого генерального директора після критики з боку акціонерів. Частка акцій, наданих Куку в його пакеті заробітної плати в 2023 році, повʼязана з результатами діяльності Apple, склала 75% від його загальної винагороди акціонерним капіталом порівняно з 50% роком раніше, оскільки деякі акціонери хотіли, щоб стимули Кука були більш тісно повʼязані з майбутнім зростанням.

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За матеріалами:
Forbes.ua
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