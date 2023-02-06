Тім Кук вважає, що клієнти готові платити більше за iPhone: що це означає — Finance.ua
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Тім Кук вважає, що клієнти готові платити більше за iPhone: що це означає

Технології&Авто
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Тім Кук вважає, що клієнти готові платити більше за iPhone: що це означає
Тім Кук вважає, що клієнти готові платити більше за iPhone: що це означає
СЕО Apple Тім Кук вважає, що користувачі готові платити більше за топові моделі iPhone. Схоже, на нас можуть чекати ще дорожчі версії смартфона компанії, пише Bloomberg.

Що сталося

Днями Тім Кук спілкувався з інвесторами Apple. У ході бесіди, серед іншого, піднімалося питання зростання вартості iPhone та його впливу на продажі. Топова модель смартфона Apple коштувала $1150 у 2017 році (iPhone X з 256 Гб), а зараз — $1600 (iPhone 14 Pro Max з 1 ТБ). Кук запевнив, що підвищення цін не є проблемою.
«Я думаю, люди готові заплатити більше, щоб отримати найкраще з того, що можуть собі дозволити в цій категорії», — сказав Кук.
Також він зазначив, що iPhone став невіддільною частиною життя людей.

Чому це цікаво

Подібна риторика може сигналізувати про те, що Apple може випустити дорожчі моделі свого смартфона. Кук не сказав, чи очікує він подальшого зростання цін. Проте навів аргументи на користь того, що, можливо, є сенс випускати більш висококласні iPhone. Особливо якщо вони отримають нові функції.

Що буде далі

iPhone 15 має вийти в кінці року. Очікується, що Apple ще більше розділить різні версії продукту за матеріалами, процесорами та камерами. Плани Apple збільшити різницю між Pro і Pro Max спровокували припущення, що компанія створить новий топовий бренд — Ultra. Apple вже використовувала цю назву для своїх спортивних смартгодинників високого класу і топової версії процесора M1.
Проте замість того, щоб перейменувати лінійку Pro Max в Ultra, компанія може просто додати ще одну топову версію iPhone.
За матеріалами:
vctr.media
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