Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про репарації Україні від росії — Finance.ua

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про репарації Україні від росії Сьогодні 09:50 — Казна та Політика

Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів ухвалила резолюцію «Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв’язку з агресією проти України», яку підготувала Україна за співавторства майже пів сотні країн.

Про це передає «Укрінформ».

Резолюцію підтримали 94 країни, проти проголосували 13, іще 74 вирішили утриматися.

Проти резолюції виступили росія, Білорусь, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, Сирія, Зімбабве та Центральноафриканська Республіка.

Що це означає

У резолюції держави ООН підтвердили, що росія має бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права, зокрема за її агресію, а також міжнародного гуманітарного права і прав людини. Відповідно, юридичні наслідки для рф мають передбачати відшкодування збитків, завданих Україні.

Також Генасамблея «визнає необхідність створення у співпраці з Україною міжнародного механізму відшкодування збитків».

Документ містить рекомендації державам щодо створення міжнародного реєстру таких збитків для документування доказів та інформації щодо шкоди, втрати або каліцтва, заподіяних війною фізичним і юридичним особам, а також державі.

Проєкт резолюції вніс постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

«Пропозиція, яка сьогодні перед вами, є проголошенням того, що росія має бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права в Україні. Це підтвердження необхідності створення конкретного механізму відшкодування збитків, який вдихне життя в цю декларацію», — прокоментував він.

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У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський наголосив, що репарації, які росії доведеться заплатити за агресію проти України, після прийняття резолюції Генасамблеї ООН стали частиною міжнародно-правової реальності.

"На майданчику ООН наші дипломати дуже довго працювали з партнерами, щоб погодити та ухвалити дві дуже важливі резолюції.

Перша з них сьогодні підтримана — щодо створення міжнародного компенсаційного механізму, який дасть змогу відшкодувати всі збитки, завдані російською війною, причому за рахунок російських же активів. Репарації, які росії доведеться заплатити за скоєне, — це тепер частина міжнародно-правової реальності.

Другу резолюцію — для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України — ще погоджуємо з нашими партнерами. Зробимо все, щоб вони обидві запрацювали", — підсумував Зеленський.

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