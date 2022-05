«Газпром» виходить із західних бірж на вимогу кремля — Finance.ua

«Газпром» виходить із західних бірж на вимогу кремля

Після ухвалення поправок до законодавства рф «Газпром» став першою компанією, яка проводить делістинг із західних бірж для переходу на російську.

Про це повідомляє російський Інтерфакс , з посиланням на заяву компанії.

Зазначається, що, «Газпром» направив до The Bank of New York Mellon заяву про розірвання депозитної угоди. Тепер він зобов’язаний надіслати власникам розписку-повідомлення про закриття програми ADR. Особи, що володіють розписками компанії на 27 квітня, зможуть конвертувати їх у прості акції ПАТ. Власники розписок отримають право на отримання дивідендів лише після конвертації у локальні акції.

Також 29 квітня компанія повідомила Управління фінансового нагляду Британії про намір скасувати лістинг депозитарних розписок на Лондонській фондовій біржі. Компанія направила заяви на Лондонську та Сінгапурську фондові біржі про делістинг не пізніше ніж через 20 робочих днів.

Раніше президент країни-агресора путін підписав закон, який зобов’язав всі російські компанії провести делістинг з іноземних бірж та розмістити свої акції на російських. Закон передбачав виключення — уряд країни все ж міг дозволити обіг акцій на іноземній біржі.

Як зазначається, «Газпром» звернувся до російського уряду з таким запитом, але 28 квітня йому відмовили.

