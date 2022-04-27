Газпром оголосив про припинення постачання газу до Польщі та Болгарії — Finance.ua

Газпром оголосив про припинення постачання газу до Польщі та Болгарії

Вчора 11:12 — Енергетика

Газпром оголосив про припинення постачання газу до Польщі та Болгарії

російський газовий монополіст Газпром повністю призупинив постачання газу компаніям Булгаргаз (Болгарія) та PGNiG (Польща) у зв’язку з несплатою в рублях.

Про це повідомила прес-служба концерну вранці у середу, 27 квітня.

«Станом на кінець робочого дня 26 квітня Газпром експорт не отримав платежі за постачання газу у квітні від цих компаній Булгаргаз (Болгарія) та PGNiG (Польща) у рублях, відповідно до указу президента рф № 172 від 31.03.2022 р. Платежі за газ, що постачається з 1 квітня, мають здійснюватися в рублях з використанням нових реквізитів, про що контрагенти були вчасно поінформовані», — йдеться у заяві.

У зв’язку з цим Газпром експорт повідомив обидві компанії про зупинення постачання газу, починаючи з 27 квітня і до моменту здійснення оплати відповідно до порядку, встановленого указом президента рф.

«Болгарія та Польща є транзитними державами. У разі несанкціонованого відбору російського газу з транзитних обсягів до третіх країн, постачання для транзиту буде скорочено на цей обсяг», — не забув попередити Газпром.

Нагадаємо, вже цього року Газпром може втратити близько третини експорту газу до Європи. На росіїюприпадає близько 40% європейських постачань газу, але через вторгнення в Україну країни ЄС активно скорочують його закупівлі.

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