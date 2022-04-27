Газпром оголосив про припинення постачання газу до Польщі та Болгарії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Газпром оголосив про припинення постачання газу до Польщі та Болгарії

Вчора 11:12Енергетика
291
Газпром оголосив про припинення постачання газу до Польщі та БолгаріїГазпром оголосив про припинення постачання газу до Польщі та Болгарії
російський газовий монополіст Газпром повністю призупинив постачання газу компаніям Булгаргаз (Болгарія) та PGNiG (Польща) у зв’язку з несплатою в рублях.
Про це повідомила прес-служба концерну вранці у середу, 27 квітня.
«Станом на кінець робочого дня 26 квітня Газпром експорт не отримав платежі за постачання газу у квітні від цих компаній Булгаргаз (Болгарія) та PGNiG (Польща) у рублях, відповідно до указу президента рф № 172 від 31.03.2022 р. Платежі за газ, що постачається з 1 квітня, мають здійснюватися в рублях з використанням нових реквізитів, про що контрагенти були вчасно поінформовані», — йдеться у заяві.
У зв’язку з цим Газпром експорт повідомив обидві компанії про зупинення постачання газу, починаючи з 27 квітня і до моменту здійснення оплати відповідно до порядку, встановленого указом президента рф.
Місце для вашої реклами
«Болгарія та Польща є транзитними державами. У разі несанкціонованого відбору російського газу з транзитних обсягів до третіх країн, постачання для транзиту буде скорочено на цей обсяг», — не забув попередити Газпром.
Нагадаємо, вже цього року Газпром може втратити близько третини експорту газу до Європи. На росіїюприпадає близько 40% європейських постачань газу, але через вторгнення в Україну країни ЄС активно скорочують його закупівлі.
За матеріалами: Корреспондент.net
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.