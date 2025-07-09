80% американського бізнесу в Україні зростає попри обстріли — Finance.ua
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80% американського бізнесу в Україні зростає попри обстріли

Фондовий ринок
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80% американського бізнесу в Україні зростає попри обстріли
80% американського бізнесу в Україні зростає попри обстріли
Американська торговельна палата в Україні спільно з Citi Україна презентувала підсумки щорічного дослідження «Ведення бізнесу в умовах війни. Липень 2025».
Про це пише The page.
У дослідження сказано, що 91% компаній-членів Палати зберігають повноцінну діяльність в Україні, ще 9% — частково. Гібридна модель роботи залишається найпоширенішою (74%), офлайн-формат обрали 20%, і лише 6% повністю перейшли на дистанційку.
88% компаній мають працівників, які служать у ЗСУ. Половина бізнесів постраждала фізично — повідомили про пошкодження заводів, складів чи офісів. Найболючіша частина — безпека співробітників: 60% компаній повідомили про поранення працівників, а 46% — про загибель.

Фінансові показники та прогнози

Незважаючи на війну, 79% компаній зафіксували стабільні або зростаючі доходи у другому кварталі 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024-го. У довоєнному контексті — 66% повідомили про такі ж результати. До кінця 2025 року 84% бізнесів очікують збереження чи покращення фінансових показників.
Інфографіка: chamber.ua
Інфографіка: chamber.ua

Стратегії

53% компаній планують органічне зростання в межах поточної діяльності. 37% — готуються до інвестицій, запуску нових продуктів чи послуг. Лише 2% розглядають придбання бізнесів в Україні.
Інфографіка: chamber.ua
Інфографіка: chamber.ua

Виклики

Найсерйознішим викликом бізнеси вважають безпеку співробітників (83%). Також серед топ-проблем: бронювання працівників (66%), психічне здоров’я персоналу (55%), ракетні удари по критичній інфраструктурі (50%) та брак кваліфікованих кадрів (43%).
Інфографіка: chamber.ua
Інфографіка: chamber.ua

Оцінки бізнес-клімату

53% компаній не очікують суттєвих змін у бізнес-середовищі до кінця року. Водночас 29% прогнозують погіршення, а 18% — поступове покращення або суттєве відновлення.
70% компаній не вірять у припинення вогню або деескалацію в 2025 році, лише 30% мають надії на зміни в цьому напрямку.
Інфографіка: chamber.ua
Інфографіка: chamber.ua

Пріоритети для влади

Бізнес визначив ключові кроки, які має зробити український уряд у 2025 році:
  1. Посилити безпеку та розмінування (68%);
  2. Реалізувати судову реформу (53%);
  3. Забезпечити стабільність податкової системи (44%).
Інфографіка: chamber.ua
Інфографіка: chamber.ua

Погляд у майбутнє

Україна приваблює інвесторів масштабними можливостями для відновлення — так вважають 64% компаній. Також серед переваг: кваліфіковані кадри за конкурентною вартістю (59%), перспективи вступу до ЄС (55%), лідерство у сільському господарстві (53%) та потужний оборонний сектор (45%).
Натомість бар’єрами для участі в процесі відбудови залишаються:
  • нечітке законодавство щодо тендерів (60%);
  • загрози безпеці об’єктів відновлення (58%);
  • непрозорість проектної інформації (51%).
Нагадаємо, як свідчать результати дослідження, проведеного robota.ua, бізнес очікує складний, але потенційно переломний 2025 рік. Очікування роботодавців змінюються разом з тенденціями, настроями та динамікою ринку праці. Те, чого хотіли бізнеси у 2024 році, відрізняється від того, чого вони хочуть зараз, — це передусім зумовлено економічною ситуацією, політичними факторами та розвитком технологій.
За матеріалами:
The page
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