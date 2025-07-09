80% американського бізнесу в Україні зростає попри обстріли — Finance.ua

80% американського бізнесу в Україні зростає попри обстріли Сьогодні 14:32 — Фондовий ринок

80% американського бізнесу в Україні зростає попри обстріли

Американська торговельна палата в Україні спільно з Citi Україна презентувала підсумки щорічного дослідження «Ведення бізнесу в умовах війни. Липень 2025».

Про це пише The page.

У дослідження сказано, що 91% компаній-членів Палати зберігають повноцінну діяльність в Україні, ще 9% — частково. Гібридна модель роботи залишається найпоширенішою (74%), офлайн-формат обрали 20%, і лише 6% повністю перейшли на дистанційку.

88% компаній мають працівників, які служать у ЗСУ. Половина бізнесів постраждала фізично — повідомили про пошкодження заводів, складів чи офісів. Найболючіша частина — безпека співробітників: 60% компаній повідомили про поранення працівників, а 46% — про загибель.

Фінансові показники та прогнози

Незважаючи на війну, 79% компаній зафіксували стабільні або зростаючі доходи у другому кварталі 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024-го. У довоєнному контексті — 66% повідомили про такі ж результати. До кінця 2025 року 84% бізнесів очікують збереження чи покращення фінансових показників.

Інфографіка: chamber.ua

Стратегії

53% компаній планують органічне зростання в межах поточної діяльності. 37% — готуються до інвестицій, запуску нових продуктів чи послуг. Лише 2% розглядають придбання бізнесів в Україні.

Інфографіка: chamber.ua

Виклики

Найсерйознішим викликом бізнеси вважають безпеку співробітників (83%). Також серед топ-проблем: бронювання працівників (66%), психічне здоров’я персоналу (55%), ракетні удари по критичній інфраструктурі (50%) та брак кваліфікованих кадрів (43%).

Інфографіка: chamber.ua

Оцінки бізнес-клімату

53% компаній не очікують суттєвих змін у бізнес-середовищі до кінця року. Водночас 29% прогнозують погіршення, а 18% — поступове покращення або суттєве відновлення.

70% компаній не вірять у припинення вогню або деескалацію в 2025 році, лише 30% мають надії на зміни в цьому напрямку.

Інфографіка: chamber.ua

Пріоритети для влади

Бізнес визначив ключові кроки, які має зробити український уряд у 2025 році:

Посилити безпеку та розмінування (68%); Реалізувати судову реформу (53%); Забезпечити стабільність податкової системи (44%).

Інфографіка: chamber.ua

Погляд у майбутнє

Україна приваблює інвесторів масштабними можливостями для відновлення — так вважають 64% компаній. Також серед переваг: кваліфіковані кадри за конкурентною вартістю (59%), перспективи вступу до ЄС (55%), лідерство у сільському господарстві (53%) та потужний оборонний сектор (45%).

Натомість бар’єрами для участі в процесі відбудови залишаються:

нечітке законодавство щодо тендерів (60%);

загрози безпеці об’єктів відновлення (58%);

непрозорість проектної інформації (51%).

Нагадаємо, як свідчать результати дослідження, проведеного robota.ua, бізнес очікує складний, але потенційно переломний 2025 рік. Очікування роботодавців змінюються разом з тенденціями, настроями та динамікою ринку праці. Те, чого хотіли бізнеси у 2024 році, відрізняється від того, чого вони хочуть зараз, — це передусім зумовлено економічною ситуацією, політичними факторами та розвитком технологій.

The page За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.