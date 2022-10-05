"Газпром" офіційно визнав падіння попиту на газ — Finance.ua

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"Газпром" офіційно визнав падіння попиту на газ

Енергетика
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"Газпром" офіційно визнав падіння попиту на газ
"Газпром" офіційно визнав падіння попиту на газ
На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну «Газпром» офіційно визнав падіння попиту на газ.
Про це йдеться у звіті російського монополіста.
З початку 2022 року «Газпром», за попередніми даними, видобув 313,3 млрд кубометрів газу, що на 17,1% (на 64,8 млрд кубометрів) менше, ніж у 2021 році. Попит на газ компанії з ГТС на внутрішньому ринку за цей період зменшився на 4,1% (на 7,2 млрд кубометрів).
У «Газпромі» заявили, що ключовим фактором скорочення попиту на газ у світі стало зниження споживання газу в ЄС.
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«За дев’ять місяців поточного року, за першими попередніми оцінками та доступними оперативними даними, світовий попит скоротився приблизно на 40 млрд кубометрів. У цьому зниженні 75% або 30 млрд кубометрів — це частка 27 країн ЄС. Споживання газу знизилося й у Великобританії: за вказаний період — приблизно на 5 млрд кубометрів. Таким чином, загальна частка країн ЄС і Великобританії в скороченні світового попиту становить майже 90%», — йдеться в заяві.
Експорт до країн далекого зарубіжжя склав 86,9 млрд кубометрів — на 40,4% (на 58,9 млрд кубометрів) менше, ніж за той же період 2021 року.
При цьому в «Газпромі» відзначили зростання експорту газу в Китай по газопроводу Сила Сибіру в рамках двостороннього довгострокового контракту з CNPC.
«Поставки регулярно йдуть понад добові контрактні кількості. У вересні зафіксовано два історичні максимуми добового обсягу експорту за весь час поставок», — сказано в повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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