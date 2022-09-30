Польща ввела санкції проти структури російського "Газпрому" — Finance.ua

Польща ввела санкції проти структури російського "Газпрому" Вчора 12:15 — Фондовий ринок

Польща ввела санкції проти структури російського "Газпрому"

Міністерство внутрішніх справ Польщі в четвер внесло до санкційного списку компанію «Газпром експорт», яка відповідає за постачання російського газу в країни Європи.

Це випливає з інформації на сайті польського МВС.

«Газпром експорт» працює в секторах економіки, які забезпечують значне джерело доходів для уряду російської федерації, а отже, несе відповідальність за матеріальну або фінансову підтримку діяльності, яка підриває територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України або створює загрозу їхньому існуванню", — йдеться в поясненні до санкцій.

Рішення польського уряду означає, що всі активи «Газпром експорту» в Польщі — зокрема акції газопроводу «Ямал-Європа» — будуть заморожені. Газ через нього і так не транспортується з травня через попередні санкції Польщі.

Нагадаємо, у квітні російський монополіст «Газпром» повністю призупинив постачання газу польській PGNiG у зв’язку з відмовою розраховуватися за газ у рублях всупереч контракту. Пізніше Польща достроково розірвала контракт із «Газпромом».

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Європейська правда За матеріалами:

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