Газ у Європі сягнув максимального рівня з середини квітня: на ринку поширюється занепокоєння — Finance.ua
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Газ у Європі сягнув максимального рівня з середини квітня: на ринку поширюється занепокоєння

Енергетика
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Газ у Європі сягнув максимального рівня з середини квітня: на ринку поширюється занепокоєння
Газ у Європі сягнув максимального рівня з середини квітня: на ринку поширюється занепокоєння
Спотові котирування газу в Європі перевищили $480 за тисячу кубометрів — це максимальний рівень із середини квітня, причиною стала стурбованість трудовим спором на нафтогазових промислах в Австралії, який може призвести до страйків уже наступного тижня.
Про це з посиланням на контракти із постачанням «на день вперед» на хабі TTF у Нідерландах повідомляє Bloomberg.
Так, спотова ціна газу в Європі у вівторок зросла на 8% після традиційного просідання у вихідні. Контракт із постачанням «на день вперед» на хабі TTF у Нідерландах закрився на рівні $482 за тисячу кубометрів.
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«Європейський природний газ підскочив до двомісячного максимуму, оскільки працівники експортних підприємств в Австралії готуються до страйків, які можуть значно послабити глобальні поставки напередодні зими», — пише Bloomberg.
«Страйки ризикують вплинути на 10% світових потоків скрапленого природного газу, що утримує трейдерів у Європі на межі. Регіон все ще відновлюється після минулорічної енергетичної кризи, коли скорочення поставок з росії залишило його дуже вразливим до змін на жорсткому світовому ринку», — йдеться в повідомленні.
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Водночас, як вважають аналітики ING Groep NV, цінове ралі поки що може бути короткочасним, враховуючи високі запаси газу в Європі та прохолодний попит.
Так, початкові повідомлення в новинах про можливість майбутніх страйків підвищили внутрішньоденні ціни на цілих 40% на початку цього серпня. Проте далі вони пішли на спад.
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«Ціни на газ все ще далекі від максимумів торішньої кризи, оскільки Європа добре забезпечена на зиму і рідко отримує паливо з Австралії», — коментує Bloomberg.
За даними Gas Infrastructure Europe, Європа продовжує закачування газу в сховища. Поточний рівень запасів сягнув 91,5% - це на 13 відсоткових пунктів вище середнього показника на ті самі дати за останні п’ять років.
Темпи закачування помітно поступаються звичайним рівням за останні п’ять років. Проте цільового рівня в 90% наповненості сховищ уже досягнуто.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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