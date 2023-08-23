Газ у Європі сягнув максимального рівня з середини квітня: на ринку поширюється занепокоєння — Finance.ua

Газ у Європі сягнув максимального рівня з середини квітня: на ринку поширюється занепокоєння Вчора 15:30 — Енергетика

Газ у Європі сягнув максимального рівня з середини квітня: на ринку поширюється занепокоєння

Спотові котирування газу в Європі перевищили $480 за тисячу кубометрів — це максимальний рівень із середини квітня, причиною стала стурбованість трудовим спором на нафтогазових промислах в Австралії, який може призвести до страйків уже наступного тижня.

Про це з посиланням на контракти із постачанням «на день вперед» на хабі TTF у Нідерландах повідомляє Bloomberg.

Так, спотова ціна газу в Європі у вівторок зросла на 8% після традиційного просідання у вихідні. Контракт із постачанням «на день вперед» на хабі TTF у Нідерландах закрився на рівні $482 за тисячу кубометрів.

«Європейський природний газ підскочив до двомісячного максимуму, оскільки працівники експортних підприємств в Австралії готуються до страйків, які можуть значно послабити глобальні поставки напередодні зими», — пише Bloomberg.

«Страйки ризикують вплинути на 10% світових потоків скрапленого природного газу, що утримує трейдерів у Європі на межі. Регіон все ще відновлюється після минулорічної енергетичної кризи, коли скорочення поставок з росії залишило його дуже вразливим до змін на жорсткому світовому ринку», — йдеться в повідомленні.

Водночас, як вважають аналітики ING Groep NV, цінове ралі поки що може бути короткочасним, враховуючи високі запаси газу в Європі та прохолодний попит.

Так, початкові повідомлення в новинах про можливість майбутніх страйків підвищили внутрішньоденні ціни на цілих 40% на початку цього серпня. Проте далі вони пішли на спад.

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«Ціни на газ все ще далекі від максимумів торішньої кризи, оскільки Європа добре забезпечена на зиму і рідко отримує паливо з Австралії», — коментує Bloomberg.

За даними Gas Infrastructure Europe, Європа продовжує закачування газу в сховища. Поточний рівень запасів сягнув 91,5% - це на 13 відсоткових пунктів вище середнього показника на ті самі дати за останні п’ять років.

Темпи закачування помітно поступаються звичайним рівням за останні п’ять років. Проте цільового рівня в 90% наповненості сховищ уже досягнуто.

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Економічна Правда За матеріалами:

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