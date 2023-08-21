Туреччина підписала газову угоду з Угорщиною — Finance.ua
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Туреччина підписала газову угоду з Угорщиною

Енергетика
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Туреччина підписала газову угоду з Угорщиною
Туреччина підписала газову угоду з Угорщиною
Туреччина підписала з Угорщиною угоду про постачання природного газу, початок реалізації якої заплановано на наступний рік.
Про це повідомляє турецька газо- та нафтопровідна державна компанія BOTAŞ.
«Між BOTAŞ та угорською державною компанією MVM CEEnergy було підписано історичну угоду про експорт природного газу відповідно до стратегічних цілей нашої країни в галузі енергетики та реалізації бачення ключової ролі у сфері природного газу», — повідомили в компанії.
Угода передбачає початок поставок природного газу з Туреччини до Угорщини з наступного року.
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«Ця угода є першою щодо експорту природного газу через трубопроводи до європейської країни, яка не має кордону з Туреччиною», — зазначили в компанії.
Також було домовлено про розвиток співробітництва щодо використання інфраструктури СПГ Туреччини та сховищ природного газу двох країн у рамках спільних інтересів.
Угоду підписали генеральні директори компаній під час візиту турецької делегації на чолі з президентом Туреччини до Угорщини.

Довідка Finance.ua:

  • у квітні цього року було розпочато постачання природного газу з Туреччини в Болгарію відповідно до угоди, підписаної на початку січня;
  • у грудні 2022 р. на північному заході Туреччини відкрили нову чергу підземних газосховищ, що зробило Сіліврійське сховище найбільшим у Європі з об'ємом 4,6 мільярда кубічних метрів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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