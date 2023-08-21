Туреччина підписала газову угоду з Угорщиною — Finance.ua

Туреччина підписала газову угоду з Угорщиною Сьогодні 19:30 — Енергетика

Туреччина підписала газову угоду з Угорщиною

Туреччина підписала з Угорщиною угоду про постачання природного газу, початок реалізації якої заплановано на наступний рік.

Про це повідомляє турецька газо- та нафтопровідна державна компанія BOTAŞ.

«Між BOTAŞ та угорською державною компанією MVM CEEnergy було підписано історичну угоду про експорт природного газу відповідно до стратегічних цілей нашої країни в галузі енергетики та реалізації бачення ключової ролі у сфері природного газу», — повідомили в компанії.

Угода передбачає початок поставок природного газу з Туреччини до Угорщини з наступного року.

«Ця угода є першою щодо експорту природного газу через трубопроводи до європейської країни, яка не має кордону з Туреччиною», — зазначили в компанії.

Також було домовлено про розвиток співробітництва щодо використання інфраструктури СПГ Туреччини та сховищ природного газу двох країн у рамках спільних інтересів.

Угоду підписали генеральні директори компаній під час візиту турецької делегації на чолі з президентом Туреччини до Угорщини.

Довідка Finance.ua:

у квітні цього року було розпочато постачання природного газу з Туреччини в Болгарію відповідно до угоди, підписаної на початку січня;

у грудні 2022 р. на північному заході Туреччини відкрили нову чергу підземних газосховищ, що зробило Сіліврійське сховище найбільшим у Європі з об'ємом 4,6 мільярда кубічних метрів.

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Укрінформ За матеріалами:

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