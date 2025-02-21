Haval показав новий гібридний кросовер, який може з’явитися в Україні — Finance.ua
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Haval показав новий гібридний кросовер, який може з’явитися в Україні

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Haval показав новий гібридний кросовер, який може з’явитися в Україні
Haval показав новий гібридний кросовер, який може з’явитися в Україні
Китайський автомобільний концерн Great Wall готує до виходу новий кросовер під маркою Haval. Йдеться про оновлений Haval Xiaolong Max, передає CarNewsChina.
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Haval Xiaolong Max очікує масштабна модернізація як з погляду зовнішності, так і з погляду характеристик. Судячи з тизерів, автомобіль отримає тонкі передні фари, об’єднані в один елемент світловою смугою з логотипом Haval по центру, оригінальні задні ліхтарі, пофарбовані в чорний колір бічні стійки та 19-дюймові колісні диски.
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Габарити новинки складуть 4780 мм завдовжки, 1895 мм завширшки і 1725 мм заввишки при колісній базі 2810 мм.
Кросовер пропонуватиметься з двома силовими установками на вибір, причому обидві будуть гібридними. Перша з них заснована на 1,5-літровому атмосферному моторі потужністю 114 к. с. і доповнена літій-залізо-фосфатним акумулятором ємністю 27,54 кВт·год.
Друга установка буде збудована на базі 1,5-літрового бензинового турбодвигуна, потужністю 154 кінські сили.
В Україні бренд Haval представлений такими моделями, як H5, Jolion PRO, Ora 03, H6 GT, H6 HEV, H6, Jolion, Dargo та M6.
За матеріалами:
MMR
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