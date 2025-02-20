Чи можна керувати авто із простроченими правами під час воєнного стану в Україні — Finance.ua

Чи можна керувати авто із простроченими правами під час воєнного стану в Україні Сьогодні 19:34 — Технології&Авто

Чи можна керувати авто із простроченими правами під час воєнного стану в Україні

В Україні водії не штрафуються за керування авто з простроченими водійськими правами, якщо їхній термін дії закінчився під час воєнного стану.

За даними Головного сервісного центру МВС, такі посвідчення залишаються дійсними до завершення воєнного стану, після чого їх потрібно буде оновити.

До вторгнення штраф за керування з простроченими правами становив 510 грн. Водійські права в Україні видаються терміном на 30 років, але у перші два роки нові водії мають уникати частих порушень ПДР, інакше їм доведеться повторно складати іспит.

Обмін посвідчення водія є обов’язковим у разі закінчення терміну дії, зміни персональних даних, пошкодження документа або за бажанням водія оновити інформацію. Процедуру можна пройти в сервісному центрі МВС або онлайн через Електронний кабінет водія.

Вартість послуги становить 572 грн. Для обміну потрібні паспорт, ідентифікаційний код, чинне посвідчення водія та медична довідка (під час воєнного стану вона не є обов’язковою).

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