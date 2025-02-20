Чи можна керувати авто із простроченими правами під час воєнного стану в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи можна керувати авто із простроченими правами під час воєнного стану в Україні

Технології&Авто
25
Чи можна керувати авто із простроченими правами під час воєнного стану в Україні
Чи можна керувати авто із простроченими правами під час воєнного стану в Україні
В Україні водії не штрафуються за керування авто з простроченими водійськими правами, якщо їхній термін дії закінчився під час воєнного стану.
За даними Головного сервісного центру МВС, такі посвідчення залишаються дійсними до завершення воєнного стану, після чого їх потрібно буде оновити.
До вторгнення штраф за керування з простроченими правами становив 510 грн. Водійські права в Україні видаються терміном на 30 років, але у перші два роки нові водії мають уникати частих порушень ПДР, інакше їм доведеться повторно складати іспит.
Обмін посвідчення водія є обов’язковим у разі закінчення терміну дії, зміни персональних даних, пошкодження документа або за бажанням водія оновити інформацію. Процедуру можна пройти в сервісному центрі МВС або онлайн через Електронний кабінет водія.
Вартість послуги становить 572 грн. Для обміну потрібні паспорт, ідентифікаційний код, чинне посвідчення водія та медична довідка (під час воєнного стану вона не є обов’язковою).
Обирайте автоцивілку від найкращих страхових компаній України

Автоцивілка (ОСЦПВ)

За матеріалами:
MMR
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.