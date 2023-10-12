Галузь ШІ до 2027 року споживатиме стільки ж енергії, як Швеція чи Нідерланди — Finance.ua

Галузь ШІ до 2027 року споживатиме стільки ж енергії, як Швеція чи Нідерланди Сьогодні 23:36 — Технології&Авто

Галузь ШІ до 2027 року споживатиме стільки ж енергії, як Швеція чи Нідерланди

Після ефектної появи ChatGPT торік жага технологічних компаній до створення продуктів штучного інтелекту значно підсилилась, на що вплинув й інтерес зі сторони інвесторів. Однак шлях до створення нових технологій не обходиться без вуглецевого сліду, а споживання енергії в галузі зростає і найближчими роками може досягти рівня невеликих країн, про що йдеться у дослідженні Алекса де Фріса, доктора філософії школи бізнесу та економіки Амстердамського вільного університету.

«Згідно з планами виробництва на найближчі кілька років, до 2027-го пристрої ШІ споживатимуть стільки ж електроенергії, скільки Нідерланди, Швеція чи Аргентина», — розповів де Фріс виданню Insider

Навчання великих мовних моделей та створення ними контенту, зробить ШІ «відносно енергозатратним‎», якщо «порівнювати його зі стандартним пошуком у Google».

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«Кожен з серверів штучного інтелекту вже може споживати стільки ж електроенергії, скільки понад дюжина домогосподарств у Великій Британії разом узятих. Тож цифри дуже швидко складаються».

У дослідженні аналізується ланцюжок постачання пристроїв зі штучним інтелектом з особливою увагою до NVIDIA — виробника, який домінує приблизно на 95% ринку мікросхем зі штучним інтелектом. Зважаючи на кількість техніки, яка, як очікується, постачатиметься до 2027 року, діапазон споживання енергії штучним інтелектом може сягнути 85−134 терават-годин електроенергії щороку.

Де Фріс визнає, що загальнодоступна інформація щодо цього все ще досить обмежена, оскільки технологічні компанії не розкривають достатньо даних.

«Насправді ми не знаємо, куди в кінцевому підсумку потраплять ці машини, і яке це матиме значення щодо „‎екологічності“ ШІ», — каже дослідник.

Пом’якшити вплив, як зазначає де Фріс, допоможе більша прозорість компаній та уважніший підхід до розробки ШІ в цілому.

«Треба думати, чи дійсно вам потрібно впроваджувати штучний інтелект у свої програми, — додав він, — це не чудодійний засіб від усього».

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Денні Квінн, керівник шотландської фірми DataVita, що займається центрами обробки даних, сказав, що якщо на початку 2023 року його компанія отримувала «один-два запити на тиждень» на розміщення комплекту ШІ, то зараз кількість виросла до сотні.

Він також описав різницю в споживанні енергії між стійкою, що містить стандартні сервери, і стійкою, що містить процесори ШІ.

«Стандартна стійка зі звичайним комплектом — це приблизно 4 кВт потужності, що еквівалентно потужності будинку для сім'ї. Тоді як стійка з комплектом штучного інтелекту буде приблизно у 20 разів більша, тобто приблизно з потужністю 80 кВт».

Утім зростуть не лише енергозатрати. В останньому звіті про сталий розвиток Microsoft, яка інвестує значні кошти в розробку штучного інтелекту, зазначила, що споживання води підскочило на 34% між 2021 і 2022 роками до 6,4 мільйона кубічних метрів (приблизно 2500 олімпійських басейнів).

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