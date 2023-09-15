Галущенко: залежність від росії в енергетиці - це загроза національній безпеці усіх європейських країн — Finance.ua

Галущенко: залежність від росії в енергетиці - це загроза національній безпеці усіх європейських країн Сьогодні 10:32 — Енергетика

Україна докладає максимум зусиль для зміцнення своєї енергетичної безпеки і незалежності та закликає країни Європи також позбавлятися залежності від росії в енергетиці.

На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко, звертаючись в онлайн-форматі до учасників конференції високого рівня «Енергетична безпека після 2023 року: досягнення готовності до зими в неспокійні часи». Участь у заході взяли єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, а також міністри енергетики країн-членів ЄС.

Очільник Міненерго подякував європейським країнам за надану допомогу українському енергосектору, яка відіграла важливу роль у проходженні минулого опалювального сезону, протягом якого росіяни завдавали прицільних терористичних атак по українській енергетичній інфраструктурі.

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Герман Галущенко підкреслив особливу роль створеного за ініціативою єврокомісара Кадрі Сімсон Фонду підтримки енергетики України, а також розгорнутого в Польщі енергетичного хабу, де накопичується необхідне обладнання для українських енергетичних компаній.

«Завдяки вашій підтримці ми пережили попередню зиму і росіяни програли. Впевнений, що ми разом пройдемо і наступну зиму і знову переможемо», — зазначив міністр.

Герман Галущенко наголосив, що наступної зими ворог планує продовжувати атаки на енергетичну інфраструктуру. У межах підготовки до опалювального сезону в Україні триває наймасштабніша за всю історію незалежності ремонтна кампанія. Для відновлення пошкодженої інфраструктури залучається, зокрема, обладнання, яке було надане міжнародними партнерами. Також проводяться роботи з посилення фізичного захисту об'єктів і заходи для децентралізації генерації електроенергії, що дозволить зміцнити стійкість і підвищить гнучкість системи.

Очільник Міненерго також зазначив, що попередня зима була непростою не тільки для України, а і Європи в цілому.

«Росіяни маніпулювали цінами на енергетичних ринках, і багато наших партнерів переконалися, що залежність від росії в енергетиці - це загроза національній безпеці всіх країн», — наголосив він.

Міністр підкреслив, що Україна готова допомогти європейським партнерам посилити їхню енергетичну безпеку і пропонує користуватися українськими підземними сховищами для зберігання газу.

Особливо Герман Галущенко акцентував на необхідності позбавитися залежності від росії у ядерній галузі та підкреслив провідну роль України у цьому питанні. Він нагадав, що нещодавно у реактор ВВЕР-440 Рівненської АЕС було завантажено першу партію ядерного палива, яке було вироблено компанією Westinghouse Electric Sweden AB за участі фахівців українського НАЕК «Енергоатом». Раніше реактори цього типу працювали тільки на ядерному паливі російського виробництва.

«Це кінець російській монополії на цьому ринку. Ми робимо все можливе, щоб стати незалежними в енергетичному секторі, і закликаємо партнерів також іти цим шляхом», — резюмував він.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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